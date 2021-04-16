

Gri Pasaport skandalı, vali yardımcısını görevden aldırdı



Türkiye'yi sarsan belediyeler aracılığıyla göçmen kaçakçılığında İçişleri Bakanlığı'nın sürdürdüğü soruşturmada aralarında vali yardımcısının da bulunduğu 3 kişi görevden alındı.



Para karşılığı yüzlerce kişinin Almanya ve Hollanda'ya devletin en değerli seyahat belgesi gri pasaportla kaçırılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Malatya’da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasındaki protokol kapsamında hizmet pasaportu düzenlenerek yurt dışına giden bazı kişilerin geri dönmediği iddiası ile ilgili soruşturma başlatarak, ilgili vali yardımcısı, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi toplam 4 kişinin skandalda sorumlulukları bulunduğunu tespit ederek görevden alındıklarını açıkladı.



İçişleri Bakanlığı, Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya’ya gönderilen 43 kişinin geri dönmemesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlık, soruşturma kapsamında ilgili Malatya Vali Yardımcısı ve 3 kişinin görevinden uzaklaştırıldığını, bugün itibarıyla benzeri biçimde belediye aracılığıyla yurt dışı çıkışları önlemek için bu kişilere hizmet pasaportu verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

“SORUMLULUKLARI BULUNDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ”

Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasında düzenlenen protokol uyarınca, ‘çevre duyarlılığını geliştirme’ konulu proje kapsamında, hizmet damgalı pasaport alarak yurt dışına giden bazı kişilerin yurda dönmediğine dair iddiaların, Malatya Valiliğince Bakanlığa intikal ettirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

* Bakanlığımızın 12 Mart 2021 tarihli onayı ile mülkiye müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır. Elde edilen bilgi ve bulgularda; Yeşilyurt Belediyesi görevlilerinin, işbirliği projeleriyle ilgili meclis kararı alınması, pasaport alacak kişilerin belirlenmesi, pasaport başvurularının alınması ve ilgili makamlara iletilmesi; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, söz konusu belediyenin talebinin alınıp incelemesi ve Nüfus Müdürlüğüne iletilmesi; Nüfus Müdürlüğünün hizmet pasaportlarının hazırlanmasında; vali yardımcısının ise vali uhdesinde olan onay işlemini kendisinin gerçekleştirmesi sebebiyle sorumluluklarının bulunduğu değerlendirilmiştir.

* Bu sorumluluklar çerçevesinde başlatılan soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Soruşturmada bu aşamada sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen ilgili Vali Yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü, Bakanlığımızca; 2 kamu görevlisi de valiliklerince olmak üzere 4 personel görevden uzaklaştırılmıştır.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Soruşturma sonucunda; İçişleri Bakanı tarafından Belediye Başkanı ve diğer belediye görevlileri hakkında, İl Valisi tarafından da Vali Yardımcısı ve diğer kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanun uyarınca karar verilecektir. Ayrıca devlet memuru olan görevliler hakkında disiplin yönünden de işlem tesis edilmektedir” bilgilendirmesi de yapıldı.

“MEHMET ÇINAR HAKKINDA İŞLEM YAPILANA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Çınar hakkında da işlem yapılması gerektiğini belirten CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, son gelişmeler hakkında şunları anlattı:

* Yeşilyurt Belediyesi’nin yurt dışına gönderdiği ve dönmeyen kişilerle ilgili protokol çerçevesinde bir soruşturma sürüyordu. Valilik ve belediye kendi içlerinde soruşturma yapıyordu.

* Belediye üç gün önce görevli olarak gönderdiği bir belediye başkan yardımcısını görevden aldığını açıkladı. Bugün de pasaportlarla ilgili birimde görevli olan vali yardımcısı Mehmet Gödekmerdan'ı ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, yine Nüfus İl Müdürü Ahmet Cebeci görevinden alındı.

* Biz bu skandal olayla ilgili suç duyurumuzu yapmıştık. Suç duyurumuzda da ifade ettiğimiz gibi özellikle belediye yönetim noktasında belediye başkan yardımcısının veya bir vali yardımcısının görevden alınarak bu işin üstünün örtülmesi noktasındaki bir düşünceye asla fırsat vermeyeceğiz.

* Bizim suç duyurumuz şu noktada; belediyenin başında belediye başkanı Mehmet Çınar var. Bu skandal olayın bir numaralı suçlusu Mehmet Çınar'dır. Görevlendirmeyi yapan, bu protokolün altında imzası olan Mehmet Çınar hakkında mutlaka bir işlem yapılmalıdır. Bu işlem yapılana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.

YEŞİLYURT DIŞINDA BELEDİYELER DE VAR

Olayın ortaya çıkmasının ardından Elazığ Arıcak, Akçakiraz ve Baskil belediyeleri ile Van Tuşba ve Ordu Korgan belediyelerinin de dernekler aracılığıyla insanları Almanya'ya gönderdiği ortaya çıktı.

