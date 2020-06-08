Güçlü babalara, iyilik dolu hediyeler LÖSEV'de



Lösemili çocukların annelerinin ve lösemiyi yenmiş gençlerin el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu LSV Dükkân’da, iyilik ve sağlık dolu hediyeler babaları bekliyor. Elde edilen tüm gelir, LÖSEV'e kayıtlı kanser hastası çocukların ücretsiz tedavisine aktarılıyor.

LÖSEV’ in bünyesinde kurulan, anne üretim atölyelerinde el emeği ile üretilen ürünler LSV Dükkân’ da satışa sunuluyor. Doğal olarak üretilen gıda ve hediyelik eşyaların tüm geliri lösemi ve kanser hastası çocukların tedavisinde kullanılıyor. LSV Dükkân’da katkı maddesi kullanılmadan, doğal yollarla, tarhanadan salçaya anne kurabiyelerinden reçellere kadar birçok gıda ürünü üretiliyor. Doğal gıda ürünlerinin yanı sıra, yine anne eliyle üretilen bez bebek, seramik rozet ve magnet, çanta, kupa, yastık gibi ürünleri de bulmak mümkün.

İyilik Dolu Hediyelere İnternet Üzerinden Ulaşın

Hediyelik eşyalara ve doğal gıda ürünlerine, Ankara, İstanbul, Adana, Samsun ve Antalya’da bulunan LSV Dükkân’ lardan ulaşılabil ineceği gibi pandemi sürecinde evden çıkmadan www.lsvdukkan.com adresinden de sipariş verilebiliyor. İnternet adresi üzerinden tüm Türkiye’ye, hijyen kurallarına uyularak özenle hazırlanan gıda ürünleri ve hediyelik eşyalar kargolanarak gönderiliyor.

Ürünler Hakkında bilgi almak için 0312 447 0660 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Burası Her şeyin Gerçekten “iyi” olduğu bir dükkân!

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver: “LSV Dükkân’ da üretilen her ürün annelerimizin ve gençlerimizin el emeği göz nuru ürünleridir. Tüm ürünler tamamen hijyenik koşullarda doğal olarak üretiliyor. Ailece güvenle tüketebileceğiniz gıda ürünlerimiz ile rengârenk, iyilik dolu hediyelik eşyaları satın alarak siz de bir çocuğa umut olabilirsiniz, burası her şeyin gerçekten iyi olduğu bir dükkân” dedi.

