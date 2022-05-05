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Gülhane Parkı Bayram Tatili'nde adeta talan edildi

3 günlük Şeker Bayramı Tatili sırasında İstanbul'da vatandaşlar ile birlikte sığınmacı mülteci yabancıların akınına uğrayan tarihi meydanlarda, parklarda çiçekler adeta talan edildi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 00:12
Gülhane Parkı Bayram Tatili'nde adeta talan edildi

Gülhane Parkı Bayram Tatili'nde adeta talan edildi



İBB Ekiplerinin binbir emekle yetiştirdiği parklar 3 günlük bayram tatilinde adeta talan edildi. Parklarda çiçeklerin arasına girerek oturan, hatıra videoları çeken yabancıların neden olduğu tahribat yoğun ziyaretçi akını sonrası duyarsız vatandaşların gülleri koparmaya başlamasıyla içler acısı bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu.

CHP Gençlik Kolları Trabzon İl Başkan Yardımcısı Mete Duringa tarafından Gülhane Parkı'nda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. "Ezilen bahçelerin son hali" notuyla paylaşılan görüntülerde, yerli ve yabancı birçok kişinin çiçekleri ezerek fotoğraf çekildiği görülüyor.


İstanbul Eminönü'nde yer alan Gülhane Parkı'nın son hali, sosyal medyada gündem oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Trabzon İl Başkan Yardımcısı Mete Duringa tarafından Twitter'da paylaşılan video, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Görüntülerde yerli ve yabancı turistlerin, fotoğraf çekerken çiçeklerin üstüne oturduğu, laleleri kopardığı ve parka zarar verdiği görülüyor.

"CEHENNEM’E DÖNMÜŞ"

Duringa, söz konusu videoyu "2 hafta önce cenneti andıran görüntüsüyle insanları büyüleyen Gülhane Parkı, insanoğlunun dadanmasıyla cehenneme dönmüş. Bu görüntülere sessiz kalmadım. Ama verdiğim tepkiden daha fazla tepki gördüm" notuyla paylaştı.

"İNSANOĞLU DOĞAYA BÜYÜK HAKSIZLIK EDİYOR"

Bir sonraki paylaşımında ezilen bahçenin halini paylaşan Duringa, "İnsanoğlu doğaya büyük haksızlık ediyor. Bahçeleri tepeleyenler yabacı ağırlıklı. Ama bir o kadarda yerli turizmciler var. Bunun önlemi neden alınmadı?" diye sordu.

Anahtar Kelimeler:
TalanIstilmaIstila
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