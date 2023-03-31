Gülşen'i cezaevine atan adalet, kafa kesme tehdidini salıverdi

Adalet sisteminin siyasiler, yazarlar ve aydınlar ile sanatçıları hedef alan saldırılara karşı gösterdiği hoşgörü, iktidar yanlılarını adeta cesaretlendiriyor. 'Hizbullahçı' olduğunu itiraf etmesine, 'Kafalarını keseriz' tehditlerine rağmen serbest bırakılan Batmanlı zanlıya gösterilen hoşgörü, sosyal medya üzerinden estirilen linç kampanylarının hedefindeki muhalif isimler cezaevlerine tıkılıyor. Ünlü şarkıcı Gülşen'in sahne arkadaşına yönelik sözünden çok alınan AKP yanlılarının ahlaksızca eleştirileri haftalarca devam etmesine rağmen sessiz kalan adelet, Gülşen'i demir parmaklıklar arasına gönderirken, Meral Akşener'in evini basanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye kalkanlar, İYİ Parti il başkanı Buğra Kavuncu ile İYİ Partili Selçuk Özdağlar'ı ölümün eşiğine getirenler, gazetecileri tartaklayanlar adelet önünde ödüllendirilerek çıktılar. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Adelet Sistemi'nin bu ikircikli tavrını bugün sosyal medyanın gündemine taşıdı.

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar; Batman'da Erdoğan'a oy vereceğini söylediği sokak röportajında "Hizbullahçıyız. Kafalarını keseceğiz" sözlerini sarf eden İsmail Cevher Kasımoğlu'nun serbest kalmasına çok sert tepki gösterdi. Gökbakar, paylaşımında Gülşen'i hatırlatmayı da ihmal etmedi.

Sokak röportajında "" diyen ve muhalefet liderleriniz" sözleriyle tehdit eden İsmail Cevher Kasımoğlu adlı kişi gözaltına alındıktan bir gün sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.



Ünlü şarkıcı Gülşen'in bir konserinde orkestrası ile konuşurken yaptığı 'İmam hatip esprisi' nedeniyle tutuklanarak hapse gönderilmesini hatırlatan ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, 'kafa kesme' tehdidinde bulunan kişnin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

GÜLŞEN'İ HATIRLATTI

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Gökbakar, "İnsanlar bir tweet attı veya saçma sapan konuştu diye (mesela Gülşen) hapis yatıyor bu ülkede. Ancak aynı adalet sistemi, ülkenin milyonlarca insanına, alenen kafir ve o... ç... diyen ve kafalarını keseriz, cihada hazırız diye tehdit eden bir kişiyi serbest bırakıyor öyle mi?" diye yazdı.