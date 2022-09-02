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Gülşen için 3 yıl ceza isteniyor | Varank da davacı olmuş

İstanbul Ataşehir'de 5 ay önce verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen için 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı

02 Eylül 2022 Cuma 11:15
Gülşen için 3 yıl ceza isteniyor | Varank da davacı olmuş

Gülşen için 3 yıl ceza isteniyor | Varank da davacı olmuş


İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Gülşen Çolakoğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 702 şikayetçi arasında Bakan Mustafa Varank da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, "müşteki (şikayetçi)" olarak yer aldı.


Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı.

Gülşen Çolakoğlu'nun "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, bazı basın yayın organlarında yayımlanan haberlerde ve sosyal medya platformlarında paylaşılan videoların incelenmesinde, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun vermiş olduğu bir konser esnasındaki söylemiş olduğu söz ve beyanların TCK 216. maddesinde "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunun unsurlarını oluşturduğu ve re'sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Gülşen hakkında gerek dilekçe ile gerekse CİMER aracılığıyla ihbar ve şikayette bulunulduğu vurgulandı. İddianamede, ilgili videonun birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile birçok defa paylaşılarak sosyal medyada gündeme geldiği, videonun 9 saniyeden oluştuğu, açık kaynak araştırmasında videonun uzun versiyonuna ulaşılamadığı da ifade edildi. Gülşen'in Emniyet ifadesine yer verildi

"SÖZLERİ KIŞKIRTICI, AYRIŞTIRICI, TAHRİK İÇERİKLİ..."

İddianamede, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun sözlerinin "halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değer yargılarının olması hilafına, kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı" belirtildi.

İddianamede, "Şüphelinin söz ve beyanlarının kışkırtıcı ve düşmanca tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak salt halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, ayrıştırıcı ve muayyen özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu ve halkı kışkırttığı ve tahrik içerikli olduğu ve bu tahrikin halkın birbirine karşı düşmanlık uyandırmaya, kin beslenmesine ve toplumu oluşturan bireyler arasında kitlesel düşmanlık uyandırmaya elverişli olduğu" ifadeleri kullanıldı.


ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

"Birçok müşteki tarafından verilen şikayet dilekçeleri ile şikayette bulunulduğu da dikkate alınarak soruşturmaya konu mezkur söz ve beyanların halkın bir kesimi nezdinde tahrik konusu olup, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı" denilen iddianamede, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Çolakoğlu hakkındaki iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianame kabul edilirse Gülşen Çolakoğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Son Güncelleme: 02.09.2022 19:17
Anahtar Kelimeler:
Gülşen
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