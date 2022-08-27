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Gülşen'in videosunu yayınlayan hesap buhar oldu

Türkiye'yi kamplaştıran sosyal medya hesaplarını yöneten troller hedefine ulaşınca adeta buhar oluyor. Gülşen'in videosunu ilk paylaşan şahıs, hesabını kapatarak ortadan kayboldu

27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:51
Gülşen'in videosunu yayınlayan hesap buhar oldu

Gülşen'in videosunu yayınlayan hesap buhar oldu

Türkiye'yi karıştıran, İHL mezunları derneğinin açtığı kampanya ile cezaevine gönderilen sanatçı Gülşen'e ait videoyu ilk yayınlayan hesap ortadan kayboldu



DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, şarkıcı Gülşen'i tutuklanmaya götüren süreçte AKP'ye yakın sosyal medya hesaplarının oynadığı role dikkat çekti.


DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında Kenan Taş’ın konuğu oldu.


Ekmen, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun tutuklanmasıyla son bulan süreçte AKP'nin sosyal medyadaki ekibinin yürüttüğü iddia edilen organizasyona dikkat çekti. 

Daha önce Sezen Aksu’nun bir şarkısı nedeniyle hedef alındığı olayı hatırlatan Ekmen, Aksu'nun bir yıl önce paylaştığı şarkısının sosyal medyada dolaşıma sokulduğunu hatırlatarak benzer durumun şimdi de Gülşen'e yaşatıldığını söyledi.

AKP’nin bir sosyal medya organizasyonu olduğuna dikkat çeken Ekmen, “Kıyıda köşede kalmış belirli bir tabanı rahatsız edecek videoları bulup dolaşıma koyarak netice elde etmeye çalışıyorlar. ‘Eğer bizim başımıza bir şey gelirse tekrar geçmiş dönemde olduğu gibi aşağılanıp üçüncü sınıf vatandaş yerine koyatlar. Bizim sosyal bir grup olarak gücümüzü koruyabilmemiz iktidarın varlığına bağlı’ diyorlar. ‘Muhafazakarların yaşam konforu eşittir Recep Tayyip Erdoğan eşittir AK Parti iktidarı’ propagandası yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

"BUHAR OLUP UÇTU"

Öte yandan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla, Gülşen'in tutuklanmasına gerekkçe yapılan söz konusu video ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Atilla, Türkiye’nin yaşadığı yoğun gündemin içerisinde beş ay sonra videonun paylaşıldığını belirterek, “5 ay önce konserde söylenen, sonrasında uçup giden o sözler, 5 ay sonra TikTok’ta gündeme gelmiş ve amaç hasıl olmuştu: “Kin, nefret, aşağılama” dedi.

Toygun Atilla, Odatv’nin videoyu paylaşan hesaba ulaştığını belirterek şunları dile getirdi:

“TikTok’ta Gülşen’in o kısacık videosunu paylaşan Emre Arslan adlı bir gençti. Videoyu paylaşır paylaşmaz, bir anda sosyal medyada yayılmış, hızla twittera düşmüştü. Twitter’da bir anda oluşan öfke… Sonrası malum…TikTok’ta Gülşen paylaşımını yapan genç, bir anda hesabını kapattı. Buhar olup uçtu. O videonun neden 5 ay beklenip de 2 gün önce piyasa sürülmesini ve o videoyu piyasaya süren Emre Arslan isimli genci bir tek ben mi merak ediyorum.”

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GülşenGülşen Videosu
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