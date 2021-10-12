Gülşen Yoldaşer'i kocası banka dekontu ile tehdit etti

ATV'de Esra Erol'un programında bir ay önce evden kaçan eşi ile bugün stüdyoda yüzleşen Mustafa Yoldaşer'in şeytanın bile aklına gelmeyen yöntemle eşine ulaştığı ortaya çıktı.



Eşinin fal büyü ile evden başkaları tarafından uzaklaştırıldığı iddiasıyla ATV'de Esra Erol'un programına çıkan Mustafa Yoldaşer adlı adamın uyguladığı yöntemler izleyenleri şaşkına çevirdi.



Eşi ile anlaşamadığı için Tekirdağ'a kaçan Gülşen Yoldaşer bugün stüdyoya gelerek eşinin kendisine sürekli iftira attığını söyledi.

Gülşen Yoldaşer'in evden kaçması ardından telefonlarını engellediği kocasının kendisine ait banka IBAN dekontuna yazdıklarını gösterdi.



Mustafa Yoldaşer, eşine havale ettiği 1 liranın dekont kısmına yazdıkları akıllara durgunluk verdi.



Gülşen Yoldaşer'in hesabına gönderilen 1 liralık paranın açıklama kısmına "Tekirdağ'ına geliyorum, seni öldüreceğim, aklın varsa..." yazan Mustafa Yoldaşer ikinci kez gönderdiği 1 liralık para nın dekontundaki açıklama kısmına ise "Gülşenim, annen çok perişan. Ne olur evine dön"

Boşanmak için anlaşan çiftlerin arasındaki diyalog stüdyo içindekileri ve ekranlarda milyonlarca izleyiciyi şaşkına çevirdi.