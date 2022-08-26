Gülşen'in katlini isteyen Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), hedef gösterilmesinin ardından tutuklanan şarkıcı Gülşen için “Katli vaciptir” diyen Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız, “Namaz kılmayan öldürülebilir” diyen Ebubekir Sifil ile “namaz kılmayan ve oruç tutmayan sopalanabilir” diyen Halil Konakcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dört ay önce konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, dün gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’nce, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan tutuklandı.



Yeniden Refah Partisi Kâğıthane eski İlçe Başkanı Ömer Yıldız, Twitterda Gülşen için “Bu kadının katli vaciptir. Gülşen tutuklansın!” ifadesini kullandı. Öte yandan İlahiyatçı Ebubekir Sifil, “Adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir” derken, İmam Halil Konakcı ise “Dinde zorlama var. Nasıl var? Namaz kılmamanın hukukta cezası var. Şimdi uygulanmıyor olabilir. Oruç tutmamanın dinde cezası var. Sopalama var. Demek ki zorlama var” ifadelerini kullanmıştı.

3 İSME 6 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Ömer Yıldız, Ebubekir Sifil ve Halil Konakcı’nın “anayasayı ihlal”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit”, “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme”, “görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma” suçlarını işlediklerini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“ÜLKEMİZİ GERİCİLERE BIRAKMAYACAĞIZ”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede Ömer Yıldız, Ebubekir Sifil ve Halil Konakcı hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

Suç duyurusuna ilişkin HKP avukatı Doğan Zafer Çıngı açıklama yaptı. Çıngı şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer Halkımız, Ülkemiz ne yazık ki ortaçağcı gericiliğin altında inim inim inlemektedir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu ortaçağcı gericiliğe karşı hem hukuki hem de siyasi mücadelemizi sürdürüyoruz. AKP’giller iktidarında, bu ortaçağcı gerici kişiler o kadar palazlandı ki artık insanlarımızı öldürmeye ve katletmeye yönelik çağrılar yapmaktadırlar.



İşte biz bu yapılan çağrılardan üç ortaçağcı gerici kişiye suç duyurusunda bulunduk. Bunlardan ilki Ebubekir Sifil isimli bir ortaçağcı gerici kişi. Bu kişi 2019 yılında yayınladığı bir videoda ‘namaz kılmayanların öldürülebileceğini’ savunan bir kişidir. İkinci ortaçağcı gerici kişi ise yine bir zamanlar hilafet çağrısında da bulunan Halil Konakcı isimli ortaçağcı bir gerici kişidir. Bu kişi de yine bir öncekine benzer şekilde ‘namaz kılmayan kişilerin ve oruç tutmayan kişilerin sopalanabileceğini’ savunan bir ortaçağcı gericidir. Üçüncü kişi ise Yeniden Refah Partisi eski ilçe başkanı Ömer Yıldız’dır. Ömer Yıldız, hukuksuz bir şekilde tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında ‘katli vaciptir’ diyecek kadar gözü dönmüş bir gericidir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu suç duyurumuzu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu üç ortaçağcı gerici meczup hakkında yaptık. Herkes bilsin ki biz ülkemizi gericilere, ‘katli vacip’ diyen meczuplara bırakmayacağız. Laiklik ilkemize bir bayrak gibi sarılacağız ve onun hiçbir ortaçağcı gericiliğin ayaklar altına almasına izin vermeyeceğiz.”