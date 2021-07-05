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Gülümsten aşı kampanyasına bakanlık soruşturma açtı

Türkiye'yi gülümseten aşı kampanyasına sosyal medyadan destek çığ gibi büyürken, Sağlık Bakanlığı aşı çağrısı yapan personel hakkında soruşturma başlattı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:57
Gülümsten aşı kampanyasına bakanlık soruşturma açtı

Gülümsten aşı kampanyasına bakanlık soruşturma açtı

Türkiye'nin hemen hemen bütün otogarlarında sık sık duymaya alışık olduğumuz yolcu çağrılarından esinlenen Sağlık Bakanlığı görevlisinin aşı çağrısı soruşturma konusu oldu. 

Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevli bir sağlık personelinin vatandaşları "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet etmesi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.


Görevlinin aşıya teşvik için otogardaki görevliler gibi seslendirmesi izleyenleri gülümsetti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personel hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, "Görevli sağlık personellerinin, bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.
 

Anahtar Kelimeler:
CinovakBiontek
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