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Günde 14 saat çalışmaya isyan etmişti | O kuryenin işine son verilmiş

Sosyal medya kanallarında bir sokak röportajında 'Günde 14 saat çalıştığını' iddia eden kuryenin işine son verildiği ortaya çıktı.

12 Kasım 2021 Cuma 12:33
Günde 14 saat çalışmaya isyan etmişti | O kuryenin işine son verilmiş

Günde 14 saat çalışmaya isyan etmişti | O kuryenin işine son verilmiş


Geçtiğimiz ay bir sokak röportajında günde 14 saat çalıştığını söyleyerek çalışma koşullarından şikayet eden kuryenin işine son verildiği iddia edilmişti. Getir iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.


Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen bir sokak röportajında “Günde 14 saat çalışıyorum. Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?” sözleriyle gündeme gelen Getir kuryesinin işten çıkarıldığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz ay Getir’de çalışan bir kurye verdiği sokak röportajında çalışma koşullarından ve hayatının anlamsızlığından şikayet ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

 “Günde 14 saat çalışıyorum. Şurada bir yerde araba çarpsın bana, öleyim, bak samimi söyleyeyim ‘Niye öldüm lan dur yaşayacaktım demem’ yani, vallahi de demem. Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?” 

Söz konusu işçinin röportajda kullandığı ekonomiyi de eleştiren ifadeleri nedeniyle işten çıkarıldığı öne sürülmüştü.

İşten çıkarıldığı iddia edilen kuryeyle ilgili Getir'den açıklama geldi
Getir bir açıklama yaparak iddialara açıklık getirdi ve bahsi geçen kuryenin Vigo şirketi ile çalıştığını duyurdu. 

Açıklamada şöyle denildi:

"Getir sistemindeki bir kuryenin yaptığı sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığına yönelik paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu kişi esnaf kurye olarak kendi hesabına Vigo şirketi ile çalışmaktaydı. Kurye bahsi geçen açıklamaları 1,5 ay önce yapmıştır ve bununla ilgili herhangi bir yaptırıma uğramamıştır. Kişisel verileri Koruma Kanunu nedeniyle detayları açıklayamasak da Vigo şirketinden aldığımız bilgiye göre iş disiplini ile ilgili başka sebeplerle sözleşmesi sonlandırılmıştır. Bu kararın kuryenin daha önce yaptığı açıklama ile herhangi bir ilgisi yoktur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."
 

Son Güncelleme: 12.11.2021 12:50
Anahtar Kelimeler:
KuryeGetir
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