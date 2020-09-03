Güneş çarpmasına dikkat | 6 derece birden yükselecek



Türkiye bugün yüksek sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 6 derece birden artması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcaklıklar; Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde. Gün içerisinde Kars, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinde yağmur geçişleri görülebilir



Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAK HAVA UYARISI: Hava sıcaklıklarının Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

°C, 37°CAz bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve yer yer puslu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık