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Güneydoğu'da deprem için önemli uyarı

Deprem bölgfesindeki hareketliliğin kuzeye doğru baskıyı artırdığı uyarısında bulunan Prof. Dr. Naci Görür Diyarbakır ve Hakkari hattı için yetkililerin dikkatini çekti.

04 Haziran 2023 Pazar 22:22
Güneydoğu'da deprem için önemli uyarı

Güneydoğu'da deprem için önemli uyarı

Diyarbakır'da gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından Twitter'da paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, iki farklı şehri işaret ederek uyarılarda bulundu. Görür "Bu kuşak son depremlerde Arap Levhasının kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir" dedi.

AFAD’ın verdiği bilgiye göre, saat 01.25'te merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Deprem şehirde hissedilirken, Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den iki kentle ilgili deprem uyarısı geldi. 

Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Elmadere-Çüngüş/Diyarbakır’da 4,2 deprem. Deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde. Bu kuşak son depremlerde Arap Levhasının kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir. Sevgiyle” ifadelerini kullandı. 

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DepremSon Depremler
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