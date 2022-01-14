Güngören Belediyesi, İBB arsalarını satarken yakalandı

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan arsaların satışı son anda fark edildi. İBB avukatları devreye girerek satışları engelledi.



İBB’nin avukatları tarafından fark edilen ‘çökme girişimine’ mahkeme yürütmeye durdurma kararı verirken daha önce satışı yapılan taşınmazların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Halktv.com.tr'de bugün Hazar Dost imzasıyla yayınlanan habere göre, İstanbul’un inşaatçı belediyesi olarak bilinen Güngören Belediyesi’nin, resmiyette İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında olan tescil dışı alanları, imar planı değişikliğiyle beraber kendi bünyesine geçirdi.

‘Yangından mal kaçırır gibi satışa çıkardılar’

Arsaları üzerine geçiren Güngören Belediyesi, ardından bu arsalar için ihaleyle satışa çıktı. Eğer ihaleler yapılsaydı, Güngören Belediyesi, iki ayrı ihaleden toplam 25 milyon TL’lik para kazanacaktı.

Güngören Belediyesi’ndeki kaynaklar, belediyenin yaptığını, “İmar planı değişikliğin ardından yangından mal kaçırır gibi satışa çıkardılar” diyerek özetliyor.



İBB’nin avukatları dava açtı

Hukuka aykırı olarak Güngören Belediyesi’nin kendi üzerine tapuladığı alanların satışa çıkarılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatları, sürecin hukuksuz olduğunu belirterek idare mahkemesine dört ayrı dava açtı. Mahkeme, tüm davalarda yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İhaleye eski AKP milletvekili adayı girecekti iddiası

Güngören Belediyesi, verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti.

Öte yandan yerel kaynaklar, bin 710 metrekarelik alan için açılan 12 milyon 850 bin TL'lik ihaleye, Özel Güngören Hastanesi'nin sahibi Saim Bahadır'ın gireceğini iddia ederken, arsanın hastanenin yanında olduğunu söyledi.

Saim Bahadır, AKP’den bir kez belediye başkanlığına, iki kez de milletvekilliğine aday olmuştu.



Tozkoparan ve Çinçindere’nin ardından…

Güngören Belediyesi, 2019’dan itibaren mimar olan AKP’li Bünyamin Demir’e emanet edildi. Demir, belediyedeki yardımcıları olarak, inşaat şirketindeki ortaklarını belirledi. Ardından eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın döneminde Planlama Müdürlüğü’nde müdür olarak görevde Rıza Uçan, başkan yardımcılığı görevine getirildi. Uçan’ın göreve gelmesiyle beraber ilçe, kentsel dönüşüm ve inşaat ihaleleriyle kamuoyunda kendinden söz ettirdi.

Tozkoparan’da hukuksuz şekilde yapıldığı anlaşılan kentsel dönüşüm projesinin de yürütücüsü olan Güngören Belediyesi’nin, geçtiğimiz günlerde Çinçindere’de yapmak istediği konutlarda Şehircilik Bakanlığı’ndan normalde 4 kata verilen izni özel olarak 9 kat olarak aldığı ortaya çıkmıştı.

2011 ve 2013'te yaptık; 2019'da neden yapamıyoruz?

İddiaları sormak için aradığımız Güngören Belediyesi Başkan yardımcısı Rıza Uçan, iddiaların odağındaki taşınmazlar hakkında, “İki lokasyon var. Bu bahsettiğiniz yer, Merter’de kalıyor. Güngören sınırları içerisinde kalıyor. Tekstil sanayinin yoğunluklu olduğu bölge. Bu bölgeyi üç farklı etaba ayırırsak, imar planları birinci bölgenin 2011’de yapıldı. Tabular, Güngören Belediyesi üzerine alındı. İkinci bölgenin 2013 yılında imar planı yapıldı. Yine düzenlemelerle tapulamalar Güngören Belediyesi üzerine yapıldı. Üçüncü bölgenin imar planı çalışmalar yapılmamıştı. 2019 yılında yaptık” diye konuştu.

İmar planı değişikliklerinin İBB meclisinden geçtiğini söyleyen Uçan, “İBB İmar Müdürlüğü askıda itiraz etti. Usul yönünden, meclise geri gönderilmediği için itiraz kapsamında değerlendirmedik ve plan kesinleşti” dedi.

“Bölgede 2011 ve 2013’te yapılan planlar neden 2019’da yapılamıyor?” diyerek mahkeme kararına tepki gösteren Uçan, “Neden bu itirazlar yaşanıyor? CHP belediyelerinde yaşanıyor mu mesela? İBB’nin, CHP’li belediyelere bir yürütmeye durdurma davası açmışlığı var mı?” diye konuştu.

Mahkemenin bilirkişi incelemesi yaptırmadan karar verdiğini savunan Uçan, usulsüz bir işlem yapmadıklarını aktardı.