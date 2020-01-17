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Güngören'de patlama, doğalgaz patlaması yürekleri ağızlara getirdi

İstanbul Güngören'de 5 katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada bir kişi yaralandı.

17 Ocak 2020 Cuma 11:02
Güngören'de patlama, doğalgaz patlaması yürekleri ağızlara getirdi

Güngören'de patlama, doğalgaz patlaması yürekleri ağızlara getirdi



İstanbul'da son dakika patlama haberi. Güngören'de doğalgaz patlaması nedeniyle 5 katlı bina tamamen boşaltıldı. Binanın 2. katında mutfakta meydana gelen patlama sırasında balkon tamamen havaya uçtu. Çevre binalarında camları kırıldı. 
Bu arada yaralı kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gelen son dakika bilgisine göre çevrede paniğe neden olan patlama sonucu, bina ve dairede büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki ev ve işyerleri zarar gördü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu ve yapılan incelemelerde mutfak ocağının 2 gözünün açık olduğu belirtildi.


Olay, Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. 5 katlı apartmanın ikinci katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın olduğu ikinci kattaki dairede ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve İGDAŞ ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi.

Öte yandan, patlama nedeniyle dairenin ön cephesi tamamen yıkıldı. Binadan sıçrayan parçalar, çevredeki bazı ev ve işyerlerine zarar verdi.  Polis olay yerini güvenlik çemberine alırken, apartmanda bulunan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Bu sırada İGDAŞ ekipleri de güvenlik amaçlı çevredeki doğal gazı kesti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, patlama nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Patlama sesine uyandıklarını söyleyen bir vatandaş, bir arabanın kaza yaptığını ve bir yere çarptığını zannettiğini söyledi.

İşyeri patlamada zarar gören bir vatandaş da, "Beni arkadaşlar aradı. Geldim baktım. Patlamadan dolayı camlar kırılmış" dedi.

Olayı doğalgaz patlaması olduğunu belirten bir vatandaş ise, "Doğalgaz patlamasından dolayı oldu. Dairede bir kişi vardı. Hastaneye kaldırıldı. Vücudunda biraz yanıklar var" diye konuştu.

ENKAZ KALDIRMA SONRASINDA CADDE TRAFİĞE AÇILDI

Güngören'de bir binada meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama sonucu ulaşıma kapatılan Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın geçtiği Abdi İpekçi Caddesi yaklaşık 3 saat sonra yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Güngören'de 5 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı olay sonrası polis ekipleri Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın geçtiği Abdi İpekçi Caddesi'ni yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri patlamanın yaşandığı daire ve çevresine uzun süre olay yeri incelemesi yaptı. Belediye temizlik görevlileri de çevreye yayılan cam ve taş parçalarını süpürdü. Patlamadan kalan enkaz ise iş makinesi yardımıyla kamyona doldurularak kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanması sonrası Abdi İpekçi Caddesi yaklaşık 3 saat sonra yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EMNİYETTEN GÜNGÖREN'DEKİ PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada binanın birinci katında kısmi çökme olduğu, çevre güvenliği alınarak bina tahliye edildiği ve patlamanın olduğu dairede bulunan iki kişiden birinin vücudunda yanıklar olduğu, bilincinin açık olduğu, diğerinin hafif yaralı olduğu vurgulandı.

Açıklamada patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu, yapılan incelemelerde mutfak ocağının 2 gözünün açık olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 17.01.2020 11:12
Anahtar Kelimeler:
GüngörenPatlama
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