Habertürk Yazarı Bülent Aydemir'in acı günü



Gazeteci Yazar, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in annesi Hakka yürüdü..



Habertürk TV Kanalı'nın Ankara temsilcisi, gazeteci yazar Bülent Aydemir'in annesi hayatını kaybetti. Bir süredir Diyarbakır'da tedavi gören Nazime Aydemir 78 yaşındaydı. Acısını sosyal medyadan duyuran Bülent Aydemir ""Biricik Annemi sonsuzluğa uğurladık. Yolu açık, mekanı cennet olsun... Güle güle güzel Anam..." diye yazdı.



Nazime Aydemir, bugün Diyarbakır Şehitlik Camii'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

iyigunler.net ailesi olarak meslektaşımız Bülent Aydemir'e başsağlığı, merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine sabırlar dileriz.