Hafta sonu okulda öğrenci unuttular
Siirt’te hafta sonu açılan kurs için okula giden ve çıkış saatine yakın, lavaboya gittiği için unutularak üzerine kapı kilitlenen öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dışarı çıkamayan öğrenci, yoldan geçen yurttaşlara seslenmeye başladı. 2 saat boyunca okulda mahsur kalan Muhammed Enes, kendisini fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla pencereden dışarı çıkarıldı.
Yapılan kontrolünde herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmeyen Muhammed Enes B. ailesine teslim edildi.