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Haftanin'de çatışma, 2 şehidimiz var

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekat'ında çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü.

02 Ocak 2020 Perşembe 21:22
Haftanin'de çatışma, 2 şehidimiz var

Haftanin'de çatışma, 2 şehidimiz var



Kuzey Irak'tan acı haber. Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin'de devam eden Pençe 3 Harekatı sırasında çıkan çatışmadan acı haber. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu bildirildi.

BÖLGE HAVADAN VURULUYOR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Pençe-3 Harekât Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 02 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin’de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekâtı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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Son Güncelleme: 02.01.2020 23:17
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