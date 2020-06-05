Haftasonu sokağa çıkma yasağı iptal edildi





Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasaklarının ardından "6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu merakla araştırılıyor. İşte İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ayrıntıları...

Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. İçişler Bakanlığı, 6 ve 7 Haziran tarihlerinde 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağına dair detayları paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi. Peki 6 ve 7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftasonu uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum" uyarılarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamalarının iptal edildiğini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım" dedi.