Hakan Atilla tahliye edildi, ABD Atilla için sınırdışı kararı verdi

Hakan Atilla, Amerika'da tahliye edildi



FETÖ ile birlikte Rıza Zarrab üzerinden Türkiye'ye kurulan kumpasta yargılanan ve hapis cezası alan Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi. Rüşvetçi, altın kaçakçısı Rıza Zarrab'ı itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest bırakan, Türkiye'nin onurunu sonuna kadar koruyan dik duruşuyla kamuoyunda büyük takdir toplayan Hakan Atilla'nın yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

ABD’deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD’de cezaevinden tahliye edildi. Atilla, Göçmenlik Dairesi'ndeki işlemlerinin ardından Türkiye'ye sınırdışı edilecek.

Tutuklandığı dönemde Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’nı yapan Hakan Atilla, cezasının kesinleşmesinin ardından Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill Cezaevi’ne koyulmuştu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme davasında jüri tarafından altı suçlamadan beşinden mahkûm edilen Hakan Atilla, 16 Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

New York’ta görülen davada Yargıç Richard Berman, Atilla’nın cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve 500 dolar para cezası almasına hükmetmişti.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970’te Ankara’da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995’te Halkbank A.Ş.’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri’nde Uzman sıfatıyla görev aldı. Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı’nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011’den 2017 Mart ayında ABD’de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.