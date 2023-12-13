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Hakeme yumruklu saldırıya Gazze'li savunma

Sonunda bu da oldu. Filistin, Mekke, Medine, Kudüs ve son olarak Gazze'yi siyasi tartışmaların tümünde kullanmaktan çekinmeyen AKP'liler, Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı da Gazze ile savundu

13 Aralık 2023 Çarşamba 17:34
Hakeme yumruklu saldırıya Gazze'li savunma







Hakeme yumruklu saldırıya Gazze'li savunma

AKP'li eski vekil ve gazeteci Mehmet Metiner'den FİFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yönelik çirkin saldırıyı gerçekleştiren AKP kurucusu ve inşaat müteahhidi Faruk Koca'yı savunmak isterken bu kez Gazze'ye sığındı.


Eski AKP'li vekil Mehmet Metiner, dünkü maçta hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı, İsrail'in abluka altına aldığı Gazze üzerinden savundu. Koca'nın saldırısını kınayanları eleştiren Metiner, şiddete karşı olanların Gazze konusunda "tek bir laf etmediği" suçlamasında bulundu.

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Haber Global'de katıldığı programda Ankaragücü-Rize maçı sonunda hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı savundu, eleştirenleri ise suçladı.

'Öfkesine yenik düştüğünü' ileri sürdüğünü belirttiği Koca'yı yıllardır tanıdığını ve efendi bir kişi olduğunu söyleyen Mehmet Metiner, "Faruk Koca'nın attığı yumruktan dolayı şiddete karşı olduğunu söyleyenlerin Gazze'de 67 günden beri insanlar katledilirken bu konuda tek bir laf ettiğini duydunuz mu?" dedi.

Metiner ayrıca, Koca'nın tutuklanmasını savunanları "Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını düşünenler, Koca'nın çıkarılmamasını savunuyor" suçlamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk atmıştı. Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalışmıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürülmüştü.

HAKEM UMUT MELER HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürülmüştü.

Son Güncelleme: 13.12.2023 17:52
Anahtar Kelimeler:
SaldırıYumrukçu BaşkanHalil Umut MelerFIFA
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