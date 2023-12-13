Hakeme yumruklu saldırıya Gazze'li savunma
AKP'li eski vekil ve gazeteci Mehmet Metiner'den FİFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yönelik çirkin saldırıyı gerçekleştiren AKP kurucusu ve inşaat müteahhidi Faruk Koca'yı savunmak isterken bu kez Gazze'ye sığındı.
Eski AKP'li vekil Mehmet Metiner, dünkü maçta hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı, İsrail'in abluka altına aldığı Gazze üzerinden savundu. Koca'nın saldırısını kınayanları eleştiren Metiner, şiddete karşı olanların Gazze konusunda "tek bir laf etmediği" suçlamasında bulundu.
Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Haber Global'de katıldığı programda Ankaragücü-Rize maçı sonunda hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı savundu, eleştirenleri ise suçladı.
Metiner ayrıca, Koca'nın tutuklanmasını savunanları "Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını düşünenler, Koca'nın çıkarılmamasını savunuyor" suçlamasında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk atmıştı. Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalışmıştı.
Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürülmüştü.
HAKEM UMUT MELER HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürülmüştü.