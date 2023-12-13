Hakeme yumruklu saldırıya Gazze'li savunma

Sonunda bu da oldu. Filistin, Mekke, Medine, Kudüs ve son olarak Gazze'yi siyasi tartışmaların tümünde kullanmaktan çekinmeyen AKP'liler, Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı da Gazze ile savundu