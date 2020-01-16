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Hakkari Çukurca'dan acı haber geldi, 2 şehit var

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada iki asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. 

16 Ocak 2020 Perşembe 09:33
Hakkari Çukurca'dan acı haber geldi, 2 şehit var

Hakkari Çukurca'dan acı haber geldi, 2 şehit var


Hakkar'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında iki asker şehit oldu. Şehitlerden Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın (28) acı haberi, Mersin'deki ailesine gece yarısı ulaştı. Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin (25) Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyü Miyanyediler Mahallesi'ndeki baba ocağında da acı haberi alan yakınları yıkıldı


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza nedeniyle iki asker şehit oldu, iki asker de yaralandı.


ŞEHİT ATEŞİ MERSİN'E DÜŞTÜ

Hakkari'de atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın (28) acı haberi, Mersin'deki ailesine gece yarısı ulaştı.

Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde oturan baba Yusuf Kaplan, evladının şehit olduğu haberini askerlerden aldı. Acılı babayı Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve diğer görevliler teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin annesi Ayşe Kaplan'ın yaklaşık 1.5 yıl önce kanser hastalığından hayatını kaybettiği, teyzesi Filiz Kaplan'ın ise geçen yıl aynı sokakta ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Şehidin cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

ÇAYCUMA ŞEHİT MİYANYEDİ'Yİ BEKLİYOR


Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyü Miyanyediler Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Acı haberi baba Satılmış Miyanyedi'ye verildi. Acı haberi alan baba Satılmış Miyanyedi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Anne Naciye, kardeşi Nazmi Miyanyedi şehit haberiyle yıkıldı. Şehidin evinin duvarına ise dev Türk Bayrağı asıldı. Jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri evin önünde hazır bulundu. Acı haberi alan komşuları da taziye için şehidin evine akın etti. Köyde taziye için hazırlıklar başlatıldı.

25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin yaklaşık 3 ay önce Hakkari'de göreve başladığı öğrenildi. Şehidin babası Satılmış Miyanyedi'nin de Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli olduğu öğrenildi.

Öte yandan şehidin naaşı ilçedeki pazar yerinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.
 

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