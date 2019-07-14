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Hakkari'den acı haber, 3 şehidimiz var

Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş şehit oldu. Şehitlerimizin isimleri henüz açıklanmadı.

Hakkari'den acı haber, 3 şehidimiz var

Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş şehit oldu. Şehitlerimizin isimleri henüz açıklanmadı.

14 Temmuz 2019 Pazar 17:54
Hakkari'den acı haber, 3 şehidimiz var

Hakkari'den acı haber, 3 şehidimiz var


Hakkari Merkez'e bağlı kırsal alanlarda devam eden operasyonlar sırasında 3 askerimiz şehit oldu. Şehit haberi İçişleri Bakanlığı tarafından duyruldu..

PKK'lı teröristlere yönelik opersyon sırasında 3 askerimizin şehit olduğu açıklandı. Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş şehit oldu. Şehitlerimizin isimleri henüz açıklanmadı.


İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirildi. Devam eden operasyonda; 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 jandarma şehit oldu, 1 jandarma astsubay çavuş yaralandı.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ 

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

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