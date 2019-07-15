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Hakkari şehitlerini dualarla uğurluyoruz

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada dün şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlandı. 

Hakkari şehitlerini dualarla uğurluyoruz

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada dün şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlandı. 

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:19
Hakkari şehitlerini dualarla uğurluyoruz

Hakkari şehitlerini dualarla uğurluyoruz



Hakkari kırsalında sürdürülen iç güvenlik operasyonu sırasında, bir grup PKK'lı terörist ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin (31), Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur (27), Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) naaşları, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda gece saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Hakkari’nin Ceylanlı Köyü’ne bağlı Sütçüler Mezrası’nda düzenlenen iç güvenlik operasyonuna katılan jandarma ekipleri, bir grup PKK’lı terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada Jandarma Teğmen Alim Keskin, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur, Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır şehit oldu.

Şehit askerler için gece yarısı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Okunan duaların ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları helikoptere konuldu. Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur, Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır’ın cenazeleri helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı’na, oradan da uçakla memleketleri Niğde, İzmir ve Muğla’ya uğurlandı.

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