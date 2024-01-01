Hakkari Yüksekova'da korkutan deprem



Hakkari ve çevresinde korkutan depremler devam ediyor. Gece yarısına dakikalar kala son deprem haberi Yüksekova'dan geldi.

Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.54 sıralarında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise yapılan açıklamada 9.46 kilometre olarak ifade edildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2024.01.01 22:54:36 37.4792 43.6762 5.0 -.- 3.9 4.0 CIMENLI-(HAKKARI) İlksel 2024.01.01 22:50:11 37.4898 43.6183 5.0 -.- 2.9 -.- CIMENLI-(HAKKARI) İlksel 2024.01.01 22:39:07 39.5580 39.9738 5.0 -.- 3.2 3.3 YARBASI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2024.01.01 22:25:27 39.3032 26.7583 7.3 -.- 2.0 -.- MUTLU-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel 2024.01.01 22:08:42 39.2020 28.8800 6.8 -.- 2.1 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2024.01.01 22:07:24 39.7868 41.8202 5.0 -.- 2.6 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2024.01.01 22:03:41 35.3445 28.3468 16.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel 2024.01.01 21:21:22 39.5658 39.9922 5.0 -.- 2.3 -.- SULEYMANUSAGI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2024.01.01 20:38:35 37.9153 36.3097 7.9 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.01.01 20:13:45 37.0050 27.6425 4.4 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2024.01.01 18:46:52 38.1692 36.5877 16.3 -.- 1.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.01.01 18:39:53 38.3330 38.7428 8.1 -.- 2.5 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel 2024.01.01 18:34:26 38.4918 26.8588 5.6 -.- 3.2 3.2 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2024.01.01 18:30:49 37.6157 35.5888 5.0 -.- 2.3 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel 2024.01.01 18:09:39 37.5900 41.8953 14.4 -.- 2.1 -.- YONCALI-DARGECIT (MARDIN) İlksel 2024.01.01 17:58:58 39.6393 40.6775 5.0 -.- 2.8 -.- ELMAPINARI-CAT (ERZURUM) İlksel 2024.01.01 17:34:04 36.3130 36.1745 5.6 -.- 1.7 -.- UCGEDIK-(HATAY) İlksel 2024.01.01 17:30:57 38.2818 27.6322 16.8 -.- 1.8 -.- ALANKIYI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel 2024.01.01 16:30:58 39.5177 39.9527 5.0 -.- 2.5 -.- YARBASI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2024.01.01 16:28:18 39.5462 39.9962 5.0 -.- 4.0 4.2 SULEYMANUSAGI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel