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Hakkari Yüksekova'da korkutan deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çimenli yakınlarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

01 Ocak 2024 Pazartesi 23:18
Hakkari Yüksekova'da korkutan deprem






Hakkari Yüksekova'da korkutan deprem


Hakkari ve çevresinde korkutan depremler devam ediyor. Gece yarısına dakikalar kala son deprem haberi Yüksekova'dan geldi. 
Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.54 sıralarında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise yapılan açıklamada 9.46 kilometre olarak ifade edildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2024.01.01 22:54:36  37.4792   43.6762        5.0      -.-  3.9  4.0   CIMENLI-(HAKKARI)                                 İlksel
2024.01.01 22:50:11  37.4898   43.6183        5.0      -.-  2.9  -.-   CIMENLI-(HAKKARI)                                 İlksel
2024.01.01 22:39:07  39.5580   39.9738        5.0      -.-  3.2  3.3   YARBASI-PULUMUR (TUNCELI)                         İlksel
2024.01.01 22:25:27  39.3032   26.7583        7.3      -.-  2.0  -.-   MUTLU-AYVALIK (BALIKESIR)                         İlksel
2024.01.01 22:08:42  39.2020   28.8800        6.8      -.-  2.1  -.-   ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)                            İlksel
2024.01.01 22:07:24  39.7868   41.8202        5.0      -.-  2.6  -.-   YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM)                         İlksel
2024.01.01 22:03:41  35.3445   28.3468       16.4      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.01.01 21:21:22  39.5658   39.9922        5.0      -.-  2.3  -.-   SULEYMANUSAGI-PULUMUR (TUNCELI)                   İlksel
2024.01.01 20:38:35  37.9153   36.3097        7.9      -.-  1.6  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.01.01 20:13:45  37.0050   27.6425        4.4      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2024.01.01 18:46:52  38.1692   36.5877       16.3      -.-  1.1  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.01.01 18:39:53  38.3330   38.7428        8.1      -.-  2.5  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                             İlksel
2024.01.01 18:34:26  38.4918   26.8588        5.6      -.-  3.2  3.2   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2024.01.01 18:30:49  37.6157   35.5888        5.0      -.-  2.3  -.-   ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2024.01.01 18:09:39  37.5900   41.8953       14.4      -.-  2.1  -.-   YONCALI-DARGECIT (MARDIN)                         İlksel
2024.01.01 17:58:58  39.6393   40.6775        5.0      -.-  2.8  -.-   ELMAPINARI-CAT (ERZURUM)                          İlksel
2024.01.01 17:34:04  36.3130   36.1745        5.6      -.-  1.7  -.-   UCGEDIK-(HATAY)                                   İlksel
2024.01.01 17:30:57  38.2818   27.6322       16.8      -.-  1.8  -.-   ALANKIYI-BAYINDIR (IZMIR)                         İlksel
2024.01.01 16:30:58  39.5177   39.9527        5.0      -.-  2.5  -.-   YARBASI-PULUMUR (TUNCELI)                         İlksel
2024.01.01 16:28:18  39.5462   39.9962        5.0      -.-  4.0  4.2   SULEYMANUSAGI-PULUMUR (TUNCELI)                   İlksel
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HakkariSon DepremlerDepremYüksekova
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