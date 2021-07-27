Hakurk'tan acı haber | Şehitlerimiz var

Kuzey Irak'ta dün düzenlenen saldırıda bir askerimizin şehit olmasının ardından bugün de iki askerimizin can verdiği açıklandı. MSB, Irak Kuzeyi/Hakurk bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit, bir askerin de yaralı olduğunu açıkladı. Bu arada şehitlerin isimleri belli oldu. MSB'den yapılan açıklamada Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer ve Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün açılan ilk ateş sırasında şehit düştüğü bildirildi.

Milil Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 27 Temmuz 2021 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlanmış, çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirilmiştir.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." denildi.

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan'in (24) acı haberi memleketi Aksaray'daki ailesine ulaştı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Bölgesi'ndeki birliğinde görev yapan 3 yıllık Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Şehit Güçlüer'in acı haberi İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan ve bayram nedeniyle memleketleri Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesine gelen annesi Aybeniz ve babası Mustafa Güçlüer'e askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrendikten sonra sinir krizi geçiren anne Aybeniz Güçlüer'e, hazırda bekletilen ambulansta müdahale edildi. Haberi alan yakınları eve akın ederken, çevreye Türk bayrakları asıldı.

1 kız kardeşi olan ve bekar olduğu öğrenilen Güçlüer'in cenazesinin yarın Ihlara beldesinde defnedilmesi bekleniyor.

ŞEHİT TEĞMENİN EVİNDE YAS VAR

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde görevli askerlere, PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün acı haberini Vatan Mahallesinde yaşayan Nihat- Fatma Özcücük çiftine askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan ailenin yakınları ve komşuları ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

SABAH ANNESİ İLE KONUŞMUŞ

Yakınları, nişanlı olduğu öğrenilen şehit Ali Rıza Özcücük'ün sabah annesi ile telefonda konuştuğunu belirtti. Şehit Özcücük'ün yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.