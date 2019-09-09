Halit Ayar'ın katili, cezaevinden çıkıp cinayet işlemiş





Suç makinası iki zanlının İstiklal Caddesi nostalji tramvay durağı yanında para istedikleri genci öldürmesinin ardından gözler yeniden Beyoğlu'nun ünlü caddesine çevrildi. Uzun süredir gasp ve hırsızlık haberlerinin yoğun olarak geldiği bölgede çok sayıda asayiş timi görev yapmasına rağmen gece yarısı harekete geçen suç makinaları bölgede adeta terör estiriyor.

İstiklal Caddesi'nde para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, İTÜ mevzunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, “Yağmaya teşebbüs” ve “Kasten öldürme” suçlarından tutuklandı. Bu arada cinayetle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gencin bıçaklandığı anlara ait görüntüler kan dondurdu... Katil zanlılarının barodan gönderilen avukatı ise savunma yapmayı reddetti.



Emniyet işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen 2 şüpheli, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik Emra Yaşar ve Erhan Kurdal’ın tutuklanmasına karar verdi.

"PİŞMANIM"

Erhan Kurdal, “Arkadaşımla gündüz buluşup dışarı çıkmıştık. Böyle bir olay gerçekleşti. Pişmanım. Ben de silah yoktu. Arkadaşımda bıçak vardı. O kişinin bıçaklandığını görmedim. Daha sonra memur arkadaşlardan öğrendim bıçaklandığını. Alkollüydük. Mevzu neden çıktı onu dahi bilmiyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Arkadaşım kaçınca karşı taraf kalabalık olduğu için tek kalmamak için bende kaçtım” dedi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Emra Yaşar ise, “Şu an Kırıkkale cezaevinde mahkumum. Olay zamanında parkta uyuşturucu içiyorduk. Erhan çocukluk arkadaşımdır. Onunla beraber takılıyordum. Evde bana hançer, bıçak gösterdi. Onları evime götürüp, asacaktım. Taksime çıkıp alkol aldık. Erhan ile onların tartıştığını gördüm. Ayırmak için yanlarına gittim. Onlar yanlış anlayıp, bana vurmaya başladılar. Aklıma hançer geldi. Onları korkutmak için çıkarıp salladım. İçkiliydim. Kamera kayıtları var. Ayırmaya giderken bana vurdular. Çok üzgünüm. Ben bugüne kadar kimseyi öldürmedim. Serbest kalmak istiyorum” diye konuştu.

CEZAEVİNE YOLLANDI

İstanbul nöbetçi 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, Emra Yaşar ve Erhan Kurdal’ı, “Kasten öldürme” ve “Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma” suçlarından tutukladı.

BEYANLAR SUÇTAN KURTARMAYA YÖNELİK

Yaşar ve Kurdal’ın tutuklanmasına ilişkin kararda, şüphelilerin her ikisinin de ikrara yönelik beyanları, Emrah Yaşar’ın ise olayda kullanılan bıçağın olay anında kendisinde olduğu ve bu bıçağı kullandığını ikrar ettiği belirtildi. Erhan Kurdal’ın “Kasten öldürme” suçunu işlemediğini ve diğer şüphelinin bu suçu işlediğine dair beyanlarının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu ifade edildi.

AVUKATLIĞINI YAPMAYI REDDETTİ

Emra Yaşar için İstanbul Barosu tarafından atanan bir avukatın ise “Ben bunun avukatlığını yapmam” diyerek şüphelinin avukatlığını yapmayı reddettiği bunun üzerine baro tarafından Yaşar için başka bir avukat görevlendirildiği öğrenildi.

