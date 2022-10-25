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Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Türkçe'nin gülümseyen yüzüydü

Türkiye onu TRT ekranları ile tanıdı. Uzun yıllar, unutulmaz futbol karşılaşmalarının sunuculuğunu yaptı. Çok sayıda programın sunuculuğunu ve haber spikerliğini yaptı. Yüzünde tatlı tebessümü ve Türkçe'ye olan tutkusuyla gönüllerde taht kuran Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

25 Ekim 2022 Salı 22:48
Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Türkçe'nin gülümseyen yüzüydü

Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Türkçe'nin gülümseyen yüzüydü

TRT ekranlarında uzun yıllar sunucu ve spikerlik yapan, TV kanallarında onlarca sunucunun yetişmesinde usta gazeteci olarak yol gösteren Halit Kıvanç hayatını kaybetti


Sunucu, gazeteci ve yazar Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.


Haberi duyuran oğlu Ümit Kıvanç, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yayımladığı taziye mesajında, "Radyo ve televizyon tarihimizin kıymetli bir sunucusunu ve gazetecisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
TRTHalit Kıvanç
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