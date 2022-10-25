Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Türkçe'nin gülümseyen yüzüydü

Türkiye onu TRT ekranları ile tanıdı. Uzun yıllar, unutulmaz futbol karşılaşmalarının sunuculuğunu yaptı. Çok sayıda programın sunuculuğunu ve haber spikerliğini yaptı. Yüzünde tatlı tebessümü ve Türkçe'ye olan tutkusuyla gönüllerde taht kuran Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti.