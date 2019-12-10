Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Halk otobüsü şoförü küstü, yolcuları bekletti

Günün ilginç haberi Ankara Etimesgut'tan geldi. İddiaya göre yolcularla tartışan halk otobüsü sürücüsü dakikalarca durakta vatandaşları bekletti.

10 Aralık 2019 Salı 17:47
Halk otobüsü şoförü küstü, yolcuları bekletti


Halk otobüsü şoförü küstü, yolcuları bekletti

Canım ülkem dedirten haber Ankara'dan geldi. Etimesgut ilçesinde yolcularla tartışan halk otobüsü sürücüsü dakikalarca durakta vatandaşları bekleterek intikam aldı. Kendisini ikna etmek isteyen vatandaşları ise "Psikolojim bozuldu, otobüsü hareket ettiremiyorum" diyerek yanıtladı.

Başkent’te tartıştığı yolculara küsen özel halk otobüsü şoförü, dakikalarca otobüsü bekletti.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde özel bir halk otobüsünün şoförü ile yolcular arasında tartışma yaşandı. Şoför, durakta bekleyen yolcuları almak isteyince otobüsteki vatandaşlar içerisinin dolu olduğunu ve durakta bekleyen yolcuların nereye sığacaklarını belirterek tepki gösterdi.


UZUN SÜRE İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Yaşanan tartışma sonucu şoför, "Psikolojim bozuldu, otobüsü hareket ettirmiyorum, polis çağırın. Aşağıdaki yolcuları hiç düşünmüyorsunuz" diyerek otobüsü dakikalarca bekletti.

Yolcular, işe geç kaldıklarını belirterek otobüsü hareket ettirmesi için uzun süre şoförü ikna etmeye uğraştı.

Sonunda ikna olan şoför otobüsü hareket ettirdi.

Halk otobüsünde üniversiteli kıza taciz dehşeti
Halk otobüsünde üniversiteli kıza taciz dehşeti
Halk otobosü, yolcusunu ambulans gibi hastaneye yetiştirdi
Halk otobosü, yolcusunu ambulans gibi hastaneye yetiştirdi
Halk otobosü binaya çarptı, ev yıkıldı 6 yaralı
Halk otobosü binaya çarptı, ev yıkıldı 6 yaralı
Halk otobüsü sürcüsü saldırıya uğradı, kalp krizi geçirdi, 10 yaralı var
Halk otobüsü sürcüsü saldırıya uğradı, kalp krizi geçirdi, 10 yaralı var
Nurtepe'de halk otobosü ateşe verildi
Nurtepe'de halk otobosü ateşe verildi
Okmeydanı'nda Halk otobüsünü molotofla yaktılar
Okmeydanı'nda Halk otobüsünü molotofla yaktılar
Anahtar Kelimeler:
AnkaraEtimesgutHalk Otobüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarladan buldukları mozaiği 30 milyon dolara satacaklardı
Tarladan buldukları mozaiği 30 milyon dolara satacaklardı
İmamoğlu, 'Beni çılgın projeler değil çocuklar ilgilendiriyor'
İmamoğlu, 'Beni çılgın projeler değil çocuklar ilgilendiriyor'
Şah Damar hastalığının ameliyatsız tedavisi mümkün
Şah Damar hastalığının ameliyatsız tedavisi mümkün
Konya'da kerpiç evde göçük, 3 ölü var
Konya'da kerpiç evde göçük, 3 ölü var
İneğe trafik cezası kesildi, vatandaş şaşkına döndü
İneğe trafik cezası kesildi, vatandaş şaşkına döndü
Bursa Uludağ'da kayıp dağcılar için son umut!
Bursa Uludağ'da kayıp dağcılar için son umut!
Türk dönerciler İdlip'te 2 ton döner dağıtttı
Türk dönerciler İdlip'te 2 ton döner dağıtttı
Çaykur şikayet, Çaykur paketinden çay yerine toz çıkıyor, Çaykur yorumları
Çaykur şikayet, Çaykur paketinden çay yerine toz çıkıyor, Çaykur yorumları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim