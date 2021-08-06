Halk TV canlı yayınına çirkin baskın

Gazateci Yazar İsmail Saymaz'ın Halk TV'de konuşma yaptığı sırada Halk TV canlı yayını 4 - 5 kişi tarafından basılmak istendi. Marmaris'te canlı yayına katılan gazetecilere yönelik fiziki saldırıya adı karışan Sertan Yüce adlı şahıs polis ekipleri tarafından aranıyor.

Halk Tv yayını bastılar ve ‘’yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz’’ diyerek yayın ekibine saldırdılar pic.twitter.com/jRKMtSlDwE — Murat AĞIREL (@muratagirel) August 5, 2021

'Bir saniye, bir saniye biz de bir şey söylemek istiyoruz' diyerek canlı yayına müdahale eden saldırganlardan biri 'Biz canlı yayındayken söylediklerinizin doğru olduğuna inanmazsak yayını yaptırmayız' diyerek çıkıştı.



Halk TV'nin başarılı sunucusu Gökmen Karadağ'ın sunuculuğunu yaptığı Açıkça Programı canlı yayın sırasında kimliği belirsiz 5 - 6 kişi tarafından basılmak istendi. Canlı yayına kısa süre ara veren Gökmen Yaradağ'ın Marmaris'te Türkiye'yi saran yangınlarla ilgili Marmaris Belediye Bahçesi'nden özel yayın yapıyordu.

Halk TV ekranlarında günlerdir orman yangınları ile ilgili sürdürülen yayınlardan rahatsız olduğunu iddia eden kişiler, Program sunucusu Gökmen Karadağ'ın isimlerini sormasına rağmen kendilerini tanıtmayan kişilerin kaba tavırları saldırıya dönüştü.



Güvenlik önlemi alınmayan meydandan yürütülen yayın kısa süreli kesintinin ardından kaldığı yerden devam edildi.

Programa gazeteci Murat Ağırel, Candan Yıldız ile hukukçu Salim Şen, ile birlikte bölgede çok sayıda yerel yönetici ve milletvekilinin katıldığı programın ilerleyen dakikalarında saldırı anının görüntüleri yer aldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, canlı yayında gazetecilerden özür dilemesi dikkat çekti. Oktay 'Serseri daha diyemeyeceğim kişilerin saldırısı oldukça üzücüdür. Güvenlik güçlerinin gereğini yapacağına inanıyorum" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris Kaymakamı'nın saldırganların tamamının yakalandığı haberini verdiğini söyledi.