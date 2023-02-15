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Haluk Levent, Bahçeli ve Soylu'yu boşa düşüren o belgeyi yayımladı

Bahçeli ile Süleyman Soylu'nun AHBAP'ı hedef alan açıklamaların ardından sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından, AFAD'la işbirliğine ilişkin bir belge yayımladı.

15 Şubat 2023 Çarşamba 21:39
Haluk Levent, Bahçeli ve Soylu'yu boşa düşüren o belgeyi yayımladı

Haluk Levent, Bahçeli'yi de Soylu'yu da boşa düşüren o belgeyi yayımladı



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor, onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, ne kadar harcandı, bunun tamamen geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette olacağını söylemek isterim. Bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa da gereği yerine getirilecektir" dedi.

AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, AFAD'la yıllardır sürdürdükleri işbirliği protokolü olduğunu belirtti. Levent, Twitter'dan AFAD Başkanlığı’nda imzalanan işbirliği protokolünde çekilen bir fotoğraf yayımladı. Levent mesajına şu notu düştü:

"Protokol yok devletten ayrı çalışıyor diyenler! Yıllardır Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depolarında görev aldık. Deprem ve yangınlarda birlikte çok çalıştık Daha da çalışacağız. AFAD devleti AHBAPLAR da STK olarak gönüllüleri temsil eder. Ayrıca yıllardır sürdürdüğümüz işbirliği protokolümüz var."

BAHÇELİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef alarak "Bu sahtekârların artık Türk televizyonlarında yer almaması lazım" diyen Bahçeli, "Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur" ifadelerini kullanmıştı.

Levent, Bahçeli'nin sözlerinin ardından sosyal medya hesabından yanıt vermişti.

"Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete geldi" diyen Levent, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum.
 

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Son Güncelleme: 15.02.2023 21:46
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