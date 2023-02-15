Haluk Levent, Bahçeli ve Soylu'yu boşa düşüren o belgeyi yayımladı

Haluk Levent, Bahçeli'yi de Soylu'yu da boşa düşüren o belgeyi yayımladı





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor, onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, ne kadar harcandı, bunun tamamen geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette olacağını söylemek isterim. Bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa da gereği yerine getirilecektir" dedi.

Protokol yok devletten ayrı çalışıyor diyenler!

Yıllardır @AFADBaskanlik depolarında görev aldık

Deprem ve yangınlarda birlikte çok çalıştık

Daha da çalışacağız.

AFAD devleti Ahbaplar da stk olarak gönüllüleri temsil eder.

Ayrıca yıllardır sürdürdüğümüz işbirliği protokolümüz var pic.twitter.com/kzpJc1Kk5J — Haluk Levent (@haluklevent) February 15, 2023

AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, AFAD'la yıllardır sürdürdükleri işbirliği protokolü olduğunu belirtti. Levent, Twitter'dan AFAD Başkanlığı’nda imzalanan işbirliği protokolünde çekilen bir fotoğraf yayımladı. Levent mesajına şu notu düştü:

"Protokol yok devletten ayrı çalışıyor diyenler! Yıllardır Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depolarında görev aldık. Deprem ve yangınlarda birlikte çok çalıştık Daha da çalışacağız. AFAD devleti AHBAPLAR da STK olarak gönüllüleri temsil eder. Ayrıca yıllardır sürdürdüğümüz işbirliği protokolümüz var."

BAHÇELİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef alarak "Bu sahtekârların artık Türk televizyonlarında yer almaması lazım" diyen Bahçeli, "Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur" ifadelerini kullanmıştı.

Levent, Bahçeli'nin sözlerinin ardından sosyal medya hesabından yanıt vermişti.

"Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete geldi" diyen Levent, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum.

