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Haluk Levent | TOKİ ile acil konut yaptıracağız

Deprem bölgesinde yardım organizasyonlarını sürdüren AHBAP Derneği, iktidar çevresinin hedefinde. Haluk Levet ile Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'u hedef alan trollerin saldırıları devam ederken, Haluk Levent önemli açıklamalar geldi.

16 Şubat 2023 Perşembe 20:31
Haluk Levent | TOKİ ile acil konut yaptıracağız

Haluk Levent | TOKİ ile acil konut yaptıracağız

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı. Levent'ten beklenen açıklama geldi.


AHBAP'ın kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım' ifadelerini kullanmıştı. 

Levent'ten beklenen açıklama geldi.

"HERKES TOPLANAN BAĞIŞLARA EL KONULACAĞINI YAZIP ÇİZİYOR"

Levent, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım. O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da AFAD'a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim.

"SİZİN PARANIZ BENİM NAMUSUM!"

Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi!

Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!

"İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ!"

Açıklayacağım konu şuydu; Son 2 günde bazı işguzarların sahada Ahbap Faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağolsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız. İşimizin başındayız.

"ACİL EYLEM PLANINA GEÇTİK"

Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik! Bilginize..."
 

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Son Güncelleme: 16.02.2023 21:31
Anahtar Kelimeler:
Haluk LeventBabalaTOKİDeprem
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