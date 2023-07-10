

Hande Yener Balıkesir konseri iptal | Hedeflerinde halkın eğlencesi var



AKP'li belediyeleri sosyal medya üzerinden baskı altına almaya çalışan bir grup sözde STK, halkın yaz eğlencesini yasaklatma girişimi sonuç verdi. Daha çok kadın sanatçıları hedef alan sözde STK'lar AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz Hande Yener konseri iptal ettirdi.

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gerçekleştirdiği Aromaterapi Festivali kapsamında bu akşam 21.30’da Hande Yener sahne alacaktı. Ancak AKP’li belediye son anda Yener’in konserini iptal etti, gerekçe ise bildirilmedi.

Cumhuriyet’in ulaştığı AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, konserin iptal edildiğini ancak gerekçesinin kendilerine bildirilmediğini ifade etti. Konser iptalinin geçen günlerde Balıkesir Sivil Toplum Platformu adlı gerici oluşumun yaptığı açıklamanın ardından gelmesi ise dikkat çekti.



"YAŞAM HAKKI TANIMIYORLAR"

Konser iptali hakkında Cumhuriyet’e konuşan CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı Yener’in LGBTİ bireyleri destekleyen açıklamaları nedeniyle konserin iptal edildiğini söyledi. Köybaşı, “Kendisinin açıklamaları ve davranışları nedeniyle konser apar topar iptal edildi. Bu etkinlik Burhaniye Belediyesi’nin etkinliği değil, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliği. Tam da Balıkesir’deki gerici derneklerin yapmış olduğu açıklamalar üzerine konserin iptal edilmesi dikkat çekici. Bunlar kimseye yaşam hakkı tanımıyor. Bunun devamının da geleceğini ne yazık ki görebiliyoruz. İptal gerekçesine hangi kılıfı uydururlarsa uydursunlar, edindiğimiz bilgiye göre Yener’in LGBTİ desteği nedeniyle oluşan baskıdan konser iptal edildi” diye konuştu.

GERİCİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Aralarında TÜGVA, MÜSİAD, ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti, İHH, Eğitim Bir Sen, Anadolu Gençlik Derneği’nin de yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu isimli gerici oluşum geçen günlerde yaptıkları ortak açıklamayla, kentteki festivallerin iptalini istemişti. Açıklamada, “Gençliğin madde bağımlısı haline getirilip köreltilmesi Türkiye Yüzyılı’na zarar vermektedir” ifadelerine yer verilmişti.



CUMHURBAŞKANINI İŞARET ETTİ

Müdafaa-i İslam Hareketi isimli gerici bir oluşumdanisimli bir kişi sosyal medya hesabından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi ile yaptığı görüşmeye ait ses kaydını paylaştı.

Özveren ses kaydında Hande Yener konserine ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

“Hande Yener konseri var ama kendisi ‘Ahlaksız’ yazan bir pankartla eşcinsellerin Onur Yürüyüşü’nde en önde yürüyor. Böyle birini davet etmişsiniz. Devlet olarak eşcinselliğe karşı bir poziyon belirlendi. Cumhurbaşkanımız da bununla alakalı açıklamalar yaptı. AK Partili bir belediyenin böyle bir faaliyete öncülük etmesi, eşcinselliğe açıktan destek veren bir sanatçının çağırılması bizleri üzüyor. Bu konserin iptal edilmesini istiyoruz. Tekirdağ’daki Süleymanpaşa Belediyesi’ne de epeyce bir tepki olmuştu, görevinden de alınmıştı. Bu konserin de iptal edilmesini istiyoruz.”

Belediye personeli ise Özveren’e, “Evet bu karar kesinlikle yanlıştır. Ben sizin talebinizi ilgili yöneticilerime ileteceğim” yanıtını verdi.

"YASAKLANACAK BİR ŞEY YAPMADIM"

Hande Yener, konserinin iptal edilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yener, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

“Balıkesir konserimiz, bazı gelen tepkiler üzerine Balıkesir Belediyesi tarafından maalesef iptal edilmiştir. Her türlü görüşe saygı duyuyorum ancak bazen birbirimizin sesi olmamız gerekir. Ben yasaklanacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Enerjimle ve tüm sevgimle sahnede olmaya, karşılıklı şifalanmaya devam edeceğim, bu değişmez. Başka bir zaman görüşmek dileğiyle Balıkesir. Hümanist olmak ve toplumu ayrıştırmamak en uygun davranış biçimi ve hep tercihim bu...”