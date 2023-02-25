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Hasan Dağı'nda volkan harekete geçti iddiası

Bor yakınlarından meydana gelen depherim Hasan Dağı'ndaki sönmüş volkanı harekete geçirdiği iddiasına Aksaray Valiliği'nden açıklama geldi.

25 Şubat 2023 Cumartesi 22:54
Hasan Dağı'nda volkan harekete geçti iddiası

Hasan Dağı'nda volkan harekete geçti iddiası


İç Anadolu Bölgesi'ndeki deprem hareketliği bazı fay hatları ile sönmüş volkanları harekete geçirdi iddiası konusunda yetkililerden açıklama geldi. Aksaray Valiliğince, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğünde depremin ardından Hasan Dağı ile ilgili yapılan açıklamada, dağdaki sensörlerde herhangi bir volkanik hareketlilik olmadığı bildirildi.


Aksaray Valiliği, merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik olup olmadığına dair açıklama yaptı. Hasan Dağı'nın anlık olarak takip edildiğine vurgu yapan Valilik, herhangi bir volkanik hareketlilik olmadığını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Aynı bölgede meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasan Dağı ve TGFZ (Tuz Gölü Fay Zonu) toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle birlikte Hasan Dağı anlık olarak takip edilmektedir. 25 Şubat 2023 tarihinde Niğde Bor'da meydana gelen depremde Hasan Dağı'nda bulunan istasyonlar tarafından da kaydedilmiştir. Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ayrıca, meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz, ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." 

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Hasan DağıVolkanBor Deprem
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