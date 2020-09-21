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Hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı

Ankara’daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınları sağlıkçılara saldırdı. Sağlık çalışanları kendini hastanenin bir bölümüne kapatmak zorunda kaldı. 

21 Eylül 2020 Pazartesi 23:15


Hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı


Ankara'da dehşet saçan hasta yakınları Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bir bölümünde adeta dehşet saçtı. Saldırı sırasında sağlıkçılar kapıyı güçlükle tutarken çığlık sesleri duyulmaya başladı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipleri Birliği (TTB) hakkında yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Siz en üst makamlarca hekimleri tehdit ederseniz, kendini bilmez kişiler de bu tehditlerden cesaret alır” dedi.

Edinilen bilgiye göre yaşanan silahlı çatışmanın ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan biri hayatını kaybetti. Bunun üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırdı. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtardı. Sağlık personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin olay hakkında bilgi aldığı ve sağlık emekçilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise olaya ilişkin ANKA’ya yaptığı değerlendirmede, “Sağlık çalışanları, canları pahasına hem salgınla hem de şiddete karşı mücadele ediyor. Sağlık çalışanları bu mücadelede Sağlık Bakanlığı ve iktidar tarafından yalnız bırakılıyor” dedi.

MHP Lideri Bahçeli’nin TTB hakkındaki suçlamalarını hatırlatan Emir, “Yalnız bırakılmak yetmiyormuş gibi hekimler bir de iktidar ortağı partinin genel başkanı tarafından tehdit ediliyor. Siz en üst makamlarca hekimleri tehdit ederseniz, kendini bilmez kişiler de bu tehditlerden cesaret alır ve benzer davranışları sergilemeye devam eder. İktidar bir an önce aklını başına almalı ve  toplum nezdinde sağlıkçıların itibarını yükseltecek, saygınlığını sağlayacak bir tutum sergilemelidir. Siyasetçiler, hekimleri hedef göstermekten vazgeçmelidir” diye konuştu. KAYNAK: ANKA

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Son Güncelleme: 21.09.2020 23:54
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