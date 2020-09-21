Hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
Ankara'da dehşet saçan hasta yakınları Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bir bölümünde adeta dehşet saçtı. Saldırı sırasında sağlıkçılar kapıyı güçlükle tutarken çığlık sesleri duyulmaya başladı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipleri Birliği (TTB) hakkında yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Siz en üst makamlarca hekimleri tehdit ederseniz, kendini bilmez kişiler de bu tehditlerden cesaret alır” dedi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise olaya ilişkin ANKA’ya yaptığı değerlendirmede, “Sağlık çalışanları, canları pahasına hem salgınla hem de şiddete karşı mücadele ediyor. Sağlık çalışanları bu mücadelede Sağlık Bakanlığı ve iktidar tarafından yalnız bırakılıyor” dedi.
MHP Lideri Bahçeli’nin TTB hakkındaki suçlamalarını hatırlatan Emir, “Yalnız bırakılmak yetmiyormuş gibi hekimler bir de iktidar ortağı partinin genel başkanı tarafından tehdit ediliyor. Siz en üst makamlarca hekimleri tehdit ederseniz, kendini bilmez kişiler de bu tehditlerden cesaret alır ve benzer davranışları sergilemeye devam eder. İktidar bir an önce aklını başına almalı ve toplum nezdinde sağlıkçıların itibarını yükseltecek, saygınlığını sağlayacak bir tutum sergilemelidir. Siyasetçiler, hekimleri hedef göstermekten vazgeçmelidir” diye konuştu. KAYNAK: ANKA