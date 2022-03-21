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Hastanede arbede sonrası işler karıştı | Soruşturma açıldı

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir doktor ile uzman çavuş arasında çıkan arbedenin ardından güvenlik kamerası görüntülerinde, olayın çarpıtıldığı anlaşıldı. Uzman çavuş görevine iade edildi.

21 Mart 2022 Pazartesi 15:49
Hastanede arbede sonrası işler karıştı | Soruşturma açıldı

Hastanede arbede sonrası işler karıştı | Soruşturma açıldı

Bir uzman çavuş ile doktor arasında yaşanan arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkınca işler karıştı. Sağlıkta şiddetin son bulması için çaba harcayan duyarlı çevreler, görüntüleri izleyince şoke oldu. Bazı sağlık çalışanlarının, söz konusu olayı çarpıtarak kamuoyuna duyurduğu iddia ediliyor.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Serviste Uzman Çavuş ile doktor arasında yaşanan arbede sonrası görevli doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.


Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkması sonrası tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş Ali A. hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılmıştı.

Olayın taraflarından Doktor Tahir T. 10 gün izin aldı. Yaşanan gerginlik nedeniyle doktor hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. Uzman Çavuşu ameliyat sonrası taburcu olma esnasında hastane içinde alkışlayan grup ve organize edenler hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

ALKIŞLI PROTESTOYA İDARİ SORUŞTURMA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından hem doktor, hem de Jandarma Uzman Çavuş’u alkışlayarak protesto edilmesine ön ayak olan hastane yönetiminde bulunan görevliler hakkında da idari soruşturma açıldı.

Hastane yönetiminin Uzman Çavuş’un taburcu olması esnasında hastanenin arka kapısından çıkarılması yönündeki talebini hiçe sayan ve kapıyı kilitleyen görevliler hakkında da idari soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
HastaneSaldırı
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