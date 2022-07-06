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Hastanede doktora saldırıya tepki yağıyor

Haluk Levent'ten, Konya'da Şehir Hastanesi'nde bir doktorun hayatını kaybettiği saldırıya sert tepki: 'Gerçekten yeter artık!'

06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:32
Hastanede doktora saldırıya tepki yağıyor

Hastanede doktora saldırıya tepki yağıyor


Konya Şehir Hastanesi'nde bir saldırgan, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'ya silahlı saldırıda bulundu. Karakaya ve intihar eden saldırgan yaşamını yitirdi. Korkunç saldırıya sosyal medyadan tepki gösteren ünlü sanatçı Haluk Levent, "Doktorlarımız , sağlık emekçileri. Yine bugün öldürüldüler. Nasıl bir şeydir bu?" dedi.


Sonu gelmeyen sağlıkta şiddet haberlerinin son adresi Konya oldu. Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana gelen olaya göre, saldırgan tabancayla Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın başına ateş etti.

Ardından aynı tabancayla intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan ameliyata alındı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Özkan, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı" dedi.

ANKA'nın haberine göre, Konya Şehir Hastanesi çalışanları, "Doktora uzanan eller kırılsın" sloganı atarak iş bıraktı. Poliklinik muayeneleri durdu.

HALUK LEVENT'TEN SERT TEPKİ

Korkunç saldırıya yönelik tepkiler sürerken; AHBAP Derneği kurucusu ve ünlü sanatçı Haluk Levent'ten de konuya ilişkin bir paylaşım geldi. Yaşananları sert bir dille kınayan Levent, "Gerçekten yeter artık!" diyerek isyan etti.

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Doktorlarımız , sağlık emekçileri. Yine bugün öldürüldüler. Nasıl bir şeydir bu? Gecesini gündüzüne katan pandemide bizler ölmeyelim diye ölen sağlık çalışanları. Aileleri ile sohbetlerimizde 'onlar hepimiz için ölüyor' demişlerdi. Gerçekten yeter artık!"

Anahtar Kelimeler:
SaldırıKonyaHaluk Levent
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