Hastanede kimyasal gaz tüpü devrildi, 19 yaralı var





Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre, kimyasal maddenin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, tedbiren hastaların tahliye edildiği ve hastaneye girişlerin bir süreliğine kapatıldığı öğrenildi. Bu arada hastane acil servisi kapatıldı. Devrilen tüpte bulunan kimyasalın içeriği hakkında bir açıklama yapılmadı..

Hastaneden yapılan açıklamada, 19 personelin etkilendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"PERSONELİMİZİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

"Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilenmiştir.

Gazdan etkilenen kişilere hızla müdahale edilerek 112 ambulanslarıyla diğer hastanelere sevk işlemleri gerçekleşmiştir. Nakledilen personelimizin sağlık durumları iyidir.

Laboratuvar ile aynı katta bulunan Acil Servis tedbiren boşaltılmıştır. Acil servise kısa süre içinde tekrar hasta alımına başlanacaktır.

Olay ile ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır."