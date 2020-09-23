Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı | 5 gözaltı var

Dünya koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına büyük özen gösterirken, hastanelerin acil servislerinde öfkeli magandalar, doktor ve hemşireleri hedef alıyor. Ankara Keçiören'de bir berber dükkanında silahlı saldırıda öldürülen bir kişinin yakınları hıncını sağlık çalışınlarına saldırı düzenleyerek aldı. Acil Servis içinde terör havası estiren onlarca saldırgandan ikisi yakalanırken, kamuoyunun acil servis teröristlerine tepkisi büyük oldu. Gazateci Yazar Fatih Altaylı, çirkin saldırının ardından bugün köşesinde 'Acil Servislere Kalekol' yapılmasını teklif ederken, yaşanan görüntülere adeta isyan etti. Günlerdir Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere, koronavirüsle mücadelede canını ortaya koyan sağlık çalışanlarını hedef alan MHP Genel Başkanı Bahçeli'de 'Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum' gibi baştan savma mesajla olaya tepki gösterdi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalışmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlerleyen saatlerde saldırıya katılanların arasında yer alan 5 aile bireyi daha yakalanarak gözaltına alındı. Savclığın res'en başlattığı soruşturma kapsamında halen 3 kişinin arandığı öğrenildib

Keçiören EA Hastanemize yaptığımız ziyarette, dün gerçekleşen ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet konusunda tüm duyarlıkları harekete geçiren olayı, yaşayanların tanıklığı ve kamera kayıtlarıyla değerlendirdik. Mesaj net: Fedakârlık, ruhumuzda. Güvenlik, kırmızı çizgimizdir. pic.twitter.com/TBg93FhLe3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 22, 2020

Bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün yanlarına giden Emrah Keskin, 2 kardeşle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Keskin, silahla Fırat Ö. ve Ahmet Ö'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren kardeşinin ise polis tarafından "silahlı yaralama" suçundan arandığı öğrenildi. Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi Emrah Keskin'in yakalanması için çalışma başlatmıştı.

SALDIRGANLARIN İLK İFADELERİ

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken saldırı sonrası başlatılan soruşturmada 8 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında; Ahmet Ö.’nün 8 yakının kimlikleri polis tarafından görüntülerden tespit edildi. Savcılık şüphelilerden 2'si hakkında gözaltı talimatı verdi. Ahmet Ö.'nün kuzeni ve bir uzak yakını olan iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. 3 aile ferdi ise karakola ifadeye çağrıldı. Şüpheliler ilk ifadelerinde, "Yakınımızı genç yaşta kaybetmenin tesiriyle böyle davrandık, onu görmek istedik, pişmanız" dedi.

ÖNCESİNDE NELER YAŞANDI?

Ankara Keçiören’de bir berberde Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün tıraş olduğu sırada yanlarına daha önce husumet bulunan 4 kişi geldi. İki grup tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Emrah Keskin, silahla Fırat Ö. ve Ahmet Ö'ye ateş ettikten sonra arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan 31 yaşındaki Ahmet Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; olaya karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalanırken, iki kardeşi vuran Emrah Keskin ise kayıplara karıştırdı. Keskin’in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ahmet Ö.’nün öldüğü haberini alan yakınları; Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Kamuoyunun tepkisini çeken görüntüler tam da bu sırada yaşandı. Ahmet Ö.’nün eşi, annesi ve yaralı kardeşlerinin de aralarında bulunduğu grup cenazenin bulunduğu alana girmek istediler. Ancak sağlık çalışanları söz konusu alana girilmesinin yasak olduğunu bildirdi. Bu gelişme sonrası alanın kapısı kapatıldı. Sağlık çalışanları kapının açılmaması için çaba sarf ederken, kapının önünde bulunan aile fertleri ise her saniye artan tepki ve hakaretler eşliğinde kapıya yüklendi. Bu anlar da içerde bulananlar tarafından kayda alındı. Daha sonra polisin gelmesi üzerine durum kontrol altına alındı. Sağlık çalışanları taraflardan şikayetçi olmadığını söyledi.



ÖLEN YARALININ YAKINLARI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRMIŞTI



İlçedeki bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün yanlarına giden Emrah Keskin, 2 kardeşe ateş etti. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö'nün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamasının ardından haberi duyan yakınları hastaneye geldi.

Güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması üzerine ameliyathaneye zorla girmek isteyen grup, içeride bulunan sağlık personeline saldırdı. Ameliyathane kapısına sedyelerle barikat kurarak korunmaya çalışan sağlık görevlileri, polis ekiplerinin saldırganlara müdahalesinin ardından göreve dönebildi.

Bu arada, grubun saldırısı esnasında sağlık personelinin ameliyathane kapısında toplanarak, saldırganların içeri girmesini önlemek için çabaladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı.

KILIÇDAROĞLU: ASLA KABUL EDEBİLECEĞİMİZ BİR OLAY DEĞİL

Ankara Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili "Asla kabul edebileceğimiz bir olay değil. Şiddeti düşünce dünyamızdan çıkarmamız gerekir" dedi., Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Ankara Keçiören'de saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına sahip çıktı.

"Bütün sağlık çalışanlarına bu ülkenin sade bir vatandaşı olarak yürekten teşekkür ediyorum, sizlere minnet borçluyuz. Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edeceğimiz bir olay değil. Şiddeti kendi düşünce dünyamızın dışına çıkarmalıyız."

Karakatürist Can Baytak'ın gözüyle dün yaşananlar

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemlere ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntülerin ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamanın devamında, "3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12. Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Ankara'da sağlık personeline saldırı tepkiyle karşılandı. Siyasi liderler yaptıkları açıklamalarda olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

ÖMER ÇELİK: ADLİ SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Çelik, dün son derece üzücü bir tablo ile karşılaştıklarını ifade ederek, "Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse artık bu izah edilmesi son derece güç bir durum haline gelmiştir. Bütün dünyaya örnek olacak bir fedakarlık ve bir vatanseverlik içerisinde çalışan sağlık çalışanlarımıza gözbebeğimiz gibi davranmamız gerekirken, bu barbarlıkların, bu vandallıkların hiçbir şeyle izah edilmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların acılarının, üzüntülerinin olabileceğini, ancak sağlık çalışanlarının bu acıları dindirmek ve üzüntülerin ortaya çıkmaması için gayret gösterdiklerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ömer Çelik, "Dünyanın her yerinde görüyoruz bizimki kadar adanmış, vatanseverce çalışan bir sağlık teşkilatı dünyada emsali yok ve bu kesintisiz bir mücadele. Tedbirlere uyulmayan noktada onların yükü artıyor ama onlar çalışmalarından zerre kadar geri adım atmıyorlar." diye konuştu.

Pek çok sağlık çalışanının aylarca ailesini görmeden risk altında yaşadığını, izole bir hayat sürdüğünü ve halen de bu yönde çaba gösterdiğini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Onların hepsine sevgi, saygı ve muhabbetle gözbebeğimiz gibi bakmamız gerekiyor, sevgimizi ve saygımızı, moral desteğimizi esirgemememiz gerekiyor. Bunun yerine birilerinin çıkıp da bu saldırıları gerçekleştirmesi hem onların bu fedakarlıklarına karşı büyük bir haksızlık ve barbarlık anlamına geliyor hem de medeni bir toplum hayatına yakışmıyor. Dolayısıyla bir kere daha bütün sağlık çalışanlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu konuda da AK Parti olarak da yapılan bu saldırıdaki adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz."