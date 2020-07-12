Hatalı park yüzünden tramvay seferleri 160 kez aksadı

Kadıköy – Moda Tramvayı, hatalı park nedeniyle seferlerine ara vermek zorunda kalıyor. Son bir yılda tramvay yoluna hatalı park edilmesi nedeniyle 160 kez seferlerde gecikmeler yaşandı. 55 sefer gerçekleştirilemedi. Diğer tramvay hatlarının seferleri de zaman zaman trafikle kesişen noktalarda yaşanan kazalar nedeniyle aksıyor. Duba, gabari çizgilerini yenileme ve kaldırım çalışmalarıyla yanlış parklanmaların önüne geçilmeye çalışılıyor.



İstanbul trafiğinin en önemli sorunlarından biri olan hatalı park ve trafik kazaları, tramvay seferlerini de olumsuz etkiliyor. Kadıköy Meydanı, Altıyol, Bahariye Caddesi gibi yoğun karayolu trafiği bulunan bir güzergahta hizmet veren T3 Kadıköy – Moda Tramvayı, araçlarını hatalı park eden sürücüler nedeniyle sık sık seferlerine ara vermek zorunda kalıyor.



Kabataş – Bağcılar Tramvayı ile İstiklal Caddesi’ndeki Nostaljik Tramvay’da da zaman zaman trafikle kesişen noktalarda kazalar yaşanıyor. Bu nedenle tramvay seferlerinde duraksamalar ve gecikmeler yaşanıyor.



3 GÜNDE 4 OLAY YAŞANDI



3 AYDA 10 SAAT BEKLEMEKLE GEÇTİ

Kadıköy – Moda Tramvayı’nda, son bir yılda 160 kez tramvay yoluna hatalı park yapılması nedeniyle seferler yapılamadı, gecikme yaşandı. Ağırlıklı olarak turistik amaçlı kullanılan hatta Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Nisan 2020’de seferlere ara verilmişti. Seferlerin 3 ay süreyle durmasına rağmen, sene başından bu yana 23 aracın tramvay hattına park etmesi nedeniyle 55 sefer gerçekleştirilemedi. Seferlerin yeniden başladığı 6 Temmuz 2020 Pazartesi gününden bu yana da 4 sürücü aracını tramvay yoluna park etti. 16 seferin yapılmasına engel olundu.



Hatalı park edilen araçların sürücülerine genelde ulaşılamıyor. Trafiğin normal akışına dönebilmesi için bu yıl 3 aylık süreçte toplam 10 saat kadar beklemek zorunda kalındı. Bu da aylık yaklaşık 3,5 saatlik beklemeye denk geliyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hatalı park veya kazalara çekicilerle en kısa sürede müdahale ederek yolu açıyor. Ancak, yanlış parklanma veya kaza nedeniyle trafiğin tıkandığı durumlarda, yolun açılması 15 dakikadan 1 saate kadar saate kadar uzayabiliyor.



DUBA, ÇİZGİ VE KALDIRIM İLE HATALI PARKLAR ÖNLENİYOR



İBB, tramvay hatlarındaki hatalı parklanmaları ve trafik kazalarını önlemek için bir dizi çalışma başlattı. Kadıköy – Moda Tramvayı için Kadıköy Belediyesi ile irtibata geçilerek, birkaç noktaya plastik duba montajı yapıldı. Belirlenen birkaç noktaya daha bu dubalardan monte edilecek.

Hattın güzergahı üzerinde gabari çizgi deformasyonları raporlandı ve boyama işlemi yapılarak en kısa sürede yenilenecek. Albay Faik Sözdöner Caddesi’nde ise peyzaj ve kaldırım çalışması ile tramvay yolu ayrılacak.