Hatay'da 4 ayrı yerde orman yangını







Hatay'da PKK'lı teröristlerin ateşe verdiği orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Ekoloji teröristlerinin ateşe verdiği orman yangınları bu kez'nda 4 ayrı noktada birden başladı. Samandağ ilçesinde, tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada meydana gelen yangına itfaye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen ilk bilgilere göre itfaiye ekipleri, bölgede oluşan aşrı rüzgar nedeniyle yangını söndürmekte güçlük çekiyor. Yangın 4 ayrı noktada büyümeye devam ediyor.

Bu arada alevlerin aynı anda yükseldiği bildiriliyor. Sosyal medyada yangınların terör örgütü yandaşlarınca başlatıldığını öne süren vatandaşlar tepki gösterirken, söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de destek verdiği öğrenildi.

