Hatay'da 4 ayrı yerde orman yangını
Hatay'ın Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada meydana gelen yangına itfaye ekipleri müdahale ediyor.
Edinilen ilk bilgilere göre itfaiye ekipleri, bölgede oluşan aşrı rüzgar nedeniyle yangını söndürmekte güçlük çekiyor. Yangın 4 ayrı noktada büyümeye devam ediyor.
Bu arada alevlerin aynı anda yükseldiği bildiriliyor. Sosyal medyada yangınların terör örgütü yandaşlarınca başlatıldığını öne süren vatandaşlar tepki gösterirken, söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de destek verdiği öğrenildi.