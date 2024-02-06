Hatay'da Bakan Koca ve Belediye Başkanı Savaş'a protesto





Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ilk yıl dönümü anmaları sırasında politikacılar protesto ediliyor.

6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Hatay Antakya’da depremin yıldönümünde düzenlenen anma programında çeşitli aralıklarla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzedeler tarafından protesto edildi.

Tam 1 aydır yazıyorum.



CHP’nin Hatay adayı @DocDrLutfuSavas yanlış olduğunu, halkın ona karşı çok büyük tepkisi olduğunu ve Hatay’ı kaybedeceğimizi yazdım da yazdım.



Ve o a kıyamet günü geldi.



Ne oldu?



Halka ihanet eden yuhalandı, kafasına pet şişeler fırlatıldı, yetmez… pic.twitter.com/FbS3KR8U1O — İlay Aksoy (@ilay_aksoy) February 6, 2024

Aynı etkinlikte yer alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yurttaşların protestosundan nasibini aldı.

Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 6, 2024

'YERİ GELİR PROTESTO ANLAYIŞLA KARŞILANIR'

Bakan Koca kişisel sosyal medya hesabından protestolarla ilgili bir açıklama yaptı.



Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil."

Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların…