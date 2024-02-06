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Hatay'da Bakan Koca ve Belediye Başkanı Savaş'a protesto

Deprem felaketinin birinci yıl dönümünde sabaha karşı düzenlenen anma programında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş protesto edildi.

06 Şubat 2024 Salı 11:08
Hatay'da Bakan Koca ve Belediye Başkanı Savaş'a protesto






Hatay'da Bakan Koca ve Belediye Başkanı Savaş'a protesto



Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ilk yıl dönümü anmaları sırasında politikacılar protesto ediliyor. 

6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Hatay Antakya’da depremin yıldönümünde düzenlenen anma programında çeşitli aralıklarla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzedeler tarafından protesto edildi.

Aynı etkinlikte yer alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yurttaşların protestosundan nasibini aldı.

'YERİ GELİR PROTESTO ANLAYIŞLA KARŞILANIR'

Bakan Koca kişisel sosyal medya hesabından protestolarla ilgili bir açıklama yaptı. 


Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil."

Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların…

Son Güncelleme: 06.02.2024 11:19
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaLütfü SavaşPrtotesto
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