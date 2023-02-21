Hatay Deprem Fırtınası'nda son durum | 6 can kaybımız var



Hatay merkezli deprem fırtınası Akdeniz Bölgesi'nde çok sayıdı ile ile bilrilkte Mısır'a kadar uzanan geniş bir sahil çizgisinde hissedildi.

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde son durum: 6 can kaybı, 294 yaralı

AFAD verilerine göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 6,4'lük deprem sonrası en büyüğü 5,8 olan 32 artçı sarsıntı kaydedildi. Depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde son durum: 6 can kaybı, 294 yaralıSon dakika haberi... AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 6,4'lük deprem sonrası en büyüğü 5,8 olan 32 artçı sarsıntı kaydedildi. Depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremlerde 294 yaralıdan 18’inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Koca, ağır yaralı 18 kişinin hava ve kara yoluyla Adana ve Dörtyol’a nakillerinin yapıldığını aktardı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya Gazi Mahallesi'ndeki 4 katlı hasarlı binadaki dairelerinden eşyalarını almaya çalışırken, Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hatay'da dün akşam meydana gelen depremlerde can kaybı 6'ya yükseldi.

Ekiplerin enkazda mahsur kalan 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

