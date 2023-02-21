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Hatay Depremi | 294 yaralı var, 18'nin durumu ağır

Hatay'da dün meydana gelen iki farklı depremin geride bıraktığı hasar ağır oldu. Hatay Valiliği binası çöktü, 294 yaralı var

21 Şubat 2023 Salı 01:58
Hatay Depremi | 294 yaralı var, 18'nin durumu ağır

Hatay Depremi | 294 yaralı var, 18'nin durumu ağır



Hatay'da dün akşam ardarda meydana gelen deprem fırtınasında hasar alan çok sayıda bina yerle bir oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki depremde 294 kişinin yaralandığını bunlardan 18'nin durumun ağır olduğunu duyurdu.

Bu arada Hatay Valilik binası ile bazı ilçelerde yerel yönetimlere ait binaların yıkıldığı bildiriliyor. 

CNNTürk canlı yayında göçük altında kurtarma çalışmalarını aktaran Fulya Öztürk 3 can kaybının yaşandığı iki depremin ardından bir kişinin daha enkaz altında can verdiğini duyurdu.

Hatay depreminin ardından Mersin'de okullar bir gün süreyle tatil edildi.

İki büyük sarsıntı sonrası Hatay Hava Limanı'nda kontrollerin yapıldığını, uçuşların normale döndüğü duyuruldu.
 

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