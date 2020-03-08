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Hatice öğretmen ve Zümrüt öğretmenden acı haber

Şanlıurfa'da çerisinde 4 kadın öğretmenin olduğu bir otomobil TIR'a çarptı. Kazada 2 kadın öğretmen hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

08 Mart 2020 Pazar 16:11
Hatice öğretmen ve Zümrüt öğretmenden acı haber

Hatice öğretmen ve Zümrüt öğretmenden acı haber


Şanlıurfa'da meydana gelen korkunç kazada içerisinde kadın öğretmenlerin bulunduğu araç hurdaya döndü, iki öğretmen can verdi.
Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada, Seda Güvenç (23) idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 80. kilometresinde, İbrahim A. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Edinilen ilgk bilgilere göre, kazada Haliliye Sancaktar İlkokulu öğretmenlerinden Hatice Şimşek olay yerinde, Bozova Atatürk Barajı Çok Programlı Lisesi öğretmenlerinden Zümrüt Aslan kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi‘nde yaşamını yitirdi.

Aynı araçta bulunan Haliliye Merkez Süleymaniye Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Beyza Özayman ile Haliliye Kalecik Mahallesi İlkokulu öğretmeni Seda Günenç ağır yaralandı.

Anahtar Kelimeler:
KazaŞanlıurfaFeci Kaza
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