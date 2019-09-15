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Hava bir anda kabusa döndü, Denizde doluya tutuldular

Antalya Alanya'da rüzgar, fırtına ve yağmur son bahar tatilcilerine zor anlar yaşattı. 

Hava bir anda kabusa döndü, Denizde doluya tutuldular

Antalya Alanya'da rüzgar, fırtına ve yağmur son bahar tatilcilerine zor anlar yaşattı. 

15 Eylül 2019 Pazar 02:07
Hava bir anda kabusa döndü, Denizde doluya tutuldular

Hava bir anda kabusa döndü, Denizde doluya tutuldular

Son bahar tatili yapanları kötü hava denizde yakaladı. Antalya’nın Alanya ilçesinde aniden bastıran dolu denizdeki tatilcileri hazırlıksız yakaladı.

Avsallar Mahallesi’nde bir anda bastıran fırtına ve dolu sebebiyle denizde mahsur kalan tatilcilerin imdadına işletmeciler yetişti. 

BİR ANDA KAÇMAYA BAŞLADILAR

Denizdekiler sahilden plaj şemsiyesi götürülüp doludan korunmaya çalışıldı. Bazı tatilciler ise çocuklarını korumak için üzerlerini havluyla sarıp kucaklarına alarak açık alandan uzaklaşmaya çalıştı. 

İŞLETME OTOPARKI GÖLE DÖNDÜ

Yüzlerce tatilcinin bulunduğu İncekum Plajı’nda herkes sığınacak kapalı bir alan ararken yaklaşık 20 dakika devem eden yağışın ardından işletmenin otoparkı da gölete döndü.

BAZI KİŞİLER NARGİLE İÇMEYİ TERCİH ETTİ

Yağmurun ardından başlayın fırtına da sahildeki tatilcilere zor anlar yaşattı. Plaj şemsiyelerini elleriyle tutarak uçmalarını engellemeye çalışan bazı tatilciler ise yağmur ve fırtınanın keyfini nargile içerek çıkardı.

Son Güncelleme: 15.09.2019 03:15
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAntalyaDenizde Dolu
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