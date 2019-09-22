

Hava durumu | Serin ve yağmurlu günler geliyor



Yağmurlu günler Türkiye'yi hafta boyunca etkisi altına alacak. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın, uzun kollular hırka ve montları şimdiden hazırlayır. Yeni haftanın ilk gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni hafta raporu

Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji tarafından yayımlanan hava raporuna göre, geçen hafta genelinde etkisini gösteren yağışlı hava bu hafta etkisini yitirecek.

Geçen hafta tüm yurtta etkili olan yağış pazartesi günü yurdun tamamından ayrılıyor.

Parçalı bulutlar arasında güneş yarın etkisini gösterecek. Salı günü ise tüm yurt yeniden yağmura teslim olacak.

Yurdun birçok yerinde sağanak yağış etkili olacak

Haftanın ikinci gününde Marmara’da yer yer, Ege’de ise İzmir-Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak.

Hafta boyunca ise yurdun birçok yerinde sağanak yağış etkili olacak.