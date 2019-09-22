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Hava durumu | Serin ve yağmurlu günler geliyor

Türkiye Eylül ayını rüzgar, yağmur ve serin hafa dalgası ile uğurlamaya hazırlanıyor. Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek.

Hava durumu | Serin ve yağmurlu günler geliyor

Türkiye Eylül ayını rüzgar, yağmur ve serin hafa dalgası ile uğurlamaya hazırlanıyor. Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek.

22 Eylül 2019 Pazar 23:23
Hava durumu | Serin ve yağmurlu günler geliyor


Hava durumu | Serin ve yağmurlu günler geliyor


Yağmurlu günler Türkiye'yi hafta boyunca etkisi altına alacak. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın, uzun kollular hırka ve montları şimdiden hazırlayır. Yeni haftanın ilk gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni hafta raporu
Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji tarafından yayımlanan hava raporuna göre, geçen hafta genelinde etkisini gösteren yağışlı hava bu hafta etkisini yitirecek.

Geçen hafta tüm yurtta etkili olan yağış pazartesi günü yurdun tamamından ayrılıyor.

Parçalı bulutlar arasında güneş yarın etkisini gösterecek. Salı günü ise tüm yurt yeniden yağmura teslim olacak.

Yurdun birçok yerinde sağanak yağış etkili olacak

Haftanın ikinci gününde Marmara’da yer yer, Ege’de ise İzmir-Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak.

Hafta boyunca ise yurdun birçok yerinde sağanak yağış etkili olacak.

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