Hava sıcaklığı için krtik uyarı | 40 dereceyi geçecek

Yaz mevsimi küresel mevsim değişikliği nedeniyle daha da artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurt için aşırı sıcak hava uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin son hava durumu raporunu göre hafta sonu yüksek nemin de etkisiyle sıcaklıkların 8-10 derece artması bekleniyor. İstanbul 42 dereceleri görecek. Batı kesimlerde ise sıcaklık 50 dereceye yaklaşacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta artacak sıcaklıklar için uyarılarda bulundu. Son rapora göre önümüzdeki bir haftalık süreçte ülkemiz genelinde sıcaklıkların artmaya devam ederek, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ilâ 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 35 derecelere kadar çıkacak. İzmir ve Antalya'da ise hava sıcaklığının 37'yi geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonuna doğru ise yüksek nemin de etkisiyle sıcaklıkların 8-10 derece artması bekleniyor. İstanbul 42 dereceleri görecek. Batı kesimlerde ise sıcaklık 50 dereceye yaklaşacak.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN SICAKLIK HARİTASI

Meteoroloji, önümüzdeki 5 gün için en yüksek sıcaklık değerleri haritasını yayınladı. Haritalara göre bugünden itibaren tüm yurtta hava sıcaklıkları artıyor. Hafta sonu ise sıcaklıkların 36-40 derece civarında olması bekleniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 4 GÜNÜN TÜRKİYE SICAKLIK HARİTASI

15 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIK HARİTASI

16 TEMMUZ CUMA GÜNÜ SICAKLIK HARİTASI