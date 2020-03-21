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Hava sıcaklıkları yükseliyor, koronavirüs için kötü haber 

urt genelinde sıcaklıklar 2-5 derece artıyor. Bugün Doğu Anadolu'nun doğusu dışında parçalı bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. İşte kentlerimizde hava durumu ve sıcaklıklar

21 Mart 2020 Cumartesi 15:46
Hava sıcaklıkları yükseliyor, koronavirüs için kötü haber 

Hava sıcaklıkları yükseliyor, koronavirüs için kötü haber 


Sıcak havada uzun süre yaşamadığı uzmanlar tarafından sık sık  dile getiren koronavirüs için kötü haber. Hava sıcaklıkları yükseliyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre ilkbahar, yavaş yavaş kendisini hissettiriyor. Yurt genelinde sıcaklıklar 2-5 derece artıyor. Bugün Doğu Anadolu'nun doğusu dışında parçalı bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. İşte kentlerimizde hava durumu ve sıcaklıklar


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK 2-5 DERECE ARTIYOR

Sıcaklıkların ise yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ise şöyle...

ANKARA: 12, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 13, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 20, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 15, Parçalı bulutlu.

KÜTAHYA: 13, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 19, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 19, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 20, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 15, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 14, Parçalı bulutlu.

KAYSERİ: 5, Parçalı bulutlu.

KONYA: 9, Parçalı bulutlu.

BOLU: 13, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 13, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 11, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 10, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 5, Parçalı yer yer çok bulutlu.

KARS: 4, Parçalı yer yer çok bulutlu.

MALATYA: 10, Parçalı bulutlu.

VAN: 7, Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 13, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 13, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 15, Parçalı bulutlu.

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