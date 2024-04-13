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Havada 21 saat mahsur kaldı, inince toprağı öptü

Teleferik faciasında kurtarma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tam 21 saat havada mahsur kalan bir vatandaş kurtarıldıktan hesen sonra yere iner inmez toprağı öptü

13 Nisan 2024 Cumartesi 15:10
Havada 21 saat mahsur kaldı, inince toprağı öptü






Havada 21 saat mahsur kaldı, inince toprağı öptü



Antalya'da AK Partili Menderes Türel'in belediye başkanlığı döneminde yapılan, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından hizmete açılan Teleferik'te meydana gelen faciada kurtarılanlar yaşadıkları kabus dolu geceyi anlattı. 
Antalya’da 1 kişinin ölümüyle, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasında, yaklaşık 21 saattir mahsur kalan ve helikopterle kurtarılan kişilerden 58 yaşındaki Ayşe Hatice Polat, helikopter pistine iner inmez yeri öptü.


1 KİŞİ HAYATINI YİTİRMİŞTİ

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Kurtarma çalışmaları sürerken; Tünektepe'de yaşanan teleferik faciasıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.

Son olarak 3 kabinde 13 kişinin kurtarılmayı beklediği bilgisi paylaşılırken, yaklaşık 21 saattir havada mahsur kalan ve helikopterle kurtarılıp piste indirilen Ayşe Hatice Polat (58) iner inmez yeri öptü.

Akrabalarına sarılan Polat, sevinç gözyaşları döktü. Sedyeye alınan Polat’a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu.

Bölgede ekiplerin kalan 13 yurttaşı kurtarmak için yoğun çabaları sürüyor.
 

Son Güncelleme: 13.04.2024 16:16
Anahtar Kelimeler:
KabusTeleferikAntalya
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