Havalimanı çalışanına küfür eden kadına mahkemeden kıyak

Havalimanı çalışanına saldıran, hakaret eden kadına mahkemeden kıyak





Havalimanı'nda çalışan genç kadına ağır hakaretlerle saldıran şımarık kadının yargılandığı davada karar çıktı. Hakkında 3.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Fatma Funda Esenç adlı şımarık kadına mahkeme hakaret suçundan bin 740 TL ceza verdi, mahkeme bu cezayı da çok gördü, erteledi. Davacı Tuğçe Selvi'nin avukatı Görkem Gökçe ise hukuk mücadelesini sürdüreceğini duyurdu.

İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Selvi’ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle, hakaret eden ve hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan yolcu Fatma Funda Esenç, hakaret suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.



İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Selvi’ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle hakaret eden yolcu Fatma Funda Esenç, hakaret suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırıldı ancak ceza ertelendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Esenç hakkında hazırlanan iddianamede, Tuğçe Selvi ile sanığın "çingenelerle temas etmiyorum" şeklindeki sözleri üzerine gururunun incindiğini ve aşağılanmış hissettiğini belirterek Kütahya Tavşanlı'dan şikayette bulunan Rüstem Demirci, müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, İzmir'den suç duyurusunda bulunan Temel Hak ve Adil Fırsatlar İzleme Derneği de şikayetçi olmuştu.

ÇİRKİN SALDIRININ GEÇMİŞİ

İstanbul Havalimanı'ndan 25 Nisan saat 17.10'da Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın rötar yapması üzerine, bazı yolcularla bilet işlemini yapan görevliler arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında kadın yolculardan Fatma Funda Esenç, Çelebi Yer Hizmetleri personeli Tuğçe Selvi'ye hakaret etmişti.

Tartışma anının bir yolcu tarafından görüntülenerek sosyal medyadan paylaşılması ise tepkilere yol açmış, hakarete maruz kalan Selvi, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade vererek, şikayetçi olmuştu.

Soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne gelerek teslim olan Funda Esenç de sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Atlasglobal Havayolları, Bodrum'dan dönüş için bilet satın alan Esenç'e ücretini iade ederek, Atlasglobal'in diğer uçuşları için kendisine bilet satılmayacağını belirtmişti.



DİĞER YOLCULAR GÖRÜNTÜLEMİŞTİ



Olaya ilişkin yayınlanan ve tüm Türkiye'nin tepkisini toplayan görüntülerde, Esenç'in Tuğçe Sevi'ye, "Bakın 1 saat oldu hala öğrenemiyorsunuz bunları. ... kadar aklını çalıştır" dediği görülüyordu. Selvi'nin, "Ne diyorsun? Düzgün konuş benimle" diyerek yanına doğru gelmesinin ardından Esenç, "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" diyerek hakaret ettiği, diğer yolcuların da Esenç'e tepki gösterdiği görülüyordu.