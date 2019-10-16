Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
93760
ALTIN
280.675
DOLAR
5.8966
STERLİN
7.5259
EURO
6.5044

Havalimanı çalışanına küfür eden kadına mahkemeden kıyak

Cebindeki paraya güvenen şımarık kadının, havalimanı çalışanına galiz küfür ve hakaretlerle saldırmasının üzerinden 6 ay sonra açılan davada karar çıktı..

Havalimanı çalışanına küfür eden kadına mahkemeden kıyak

Cebindeki paraya güvenen şımarık kadının, havalimanı çalışanına galiz küfür ve hakaretlerle saldırmasının üzerinden 6 ay sonra açılan davada karar çıktı..

16 Ekim 2019 Çarşamba 12:55
Havalimanı çalışanına küfür eden kadına mahkemeden kıyak

Havalimanı çalışanına saldıran, hakaret eden kadına mahkemeden kıyak



Havalimanı'nda çalışan genç kadına ağır hakaretlerle saldıran şımarık kadının yargılandığı davada karar çıktı. Hakkında 3.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Fatma Funda Esenç adlı şımarık kadına mahkeme hakaret suçundan bin 740 TL ceza verdi, mahkeme bu cezayı da çok gördü, erteledi. Davacı Tuğçe Selvi'nin avukatı Görkem Gökçe ise hukuk mücadelesini sürdüreceğini duyurdu.

İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Selvi’ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle, hakaret eden ve hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan yolcu Fatma Funda Esenç, hakaret suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.


İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Selvi’ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle hakaret eden yolcu Fatma Funda Esenç, hakaret suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırıldı ancak ceza ertelendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Esenç hakkında hazırlanan iddianamede, Tuğçe Selvi ile sanığın "çingenelerle temas etmiyorum" şeklindeki sözleri üzerine gururunun incindiğini ve aşağılanmış hissettiğini belirterek Kütahya Tavşanlı'dan şikayette bulunan Rüstem Demirci, müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, İzmir'den suç duyurusunda bulunan Temel Hak ve Adil Fırsatlar İzleme Derneği de şikayetçi olmuştu.

ÇİRKİN SALDIRININ GEÇMİŞİ

İstanbul Havalimanı'ndan 25 Nisan saat 17.10'da Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın rötar yapması üzerine, bazı yolcularla bilet işlemini yapan görevliler arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında kadın yolculardan Fatma Funda Esenç, Çelebi Yer Hizmetleri personeli Tuğçe Selvi'ye hakaret etmişti.

Tartışma anının bir yolcu tarafından görüntülenerek sosyal medyadan paylaşılması ise tepkilere yol açmış, hakarete maruz kalan Selvi, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade vererek, şikayetçi olmuştu.

Soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne gelerek teslim olan Funda Esenç de sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Atlasglobal Havayolları, Bodrum'dan dönüş için bilet satın alan Esenç'e ücretini iade ederek, Atlasglobal'in diğer uçuşları için kendisine bilet satılmayacağını belirtmişti.


DİĞER YOLCULAR GÖRÜNTÜLEMİŞTİ


Olaya ilişkin yayınlanan ve tüm Türkiye'nin tepkisini toplayan görüntülerde, Esenç'in Tuğçe Sevi'ye, "Bakın 1 saat oldu hala öğrenemiyorsunuz bunları. ... kadar aklını çalıştır" dediği görülüyordu. Selvi'nin, "Ne diyorsun? Düzgün konuş benimle" diyerek yanına doğru gelmesinin ardından Esenç, "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" diyerek hakaret ettiği, diğer yolcuların da Esenç'e tepki gösterdiği görülüyordu.

Türk Bayrağı'na hakaret eden oyuncuya tepkiler dinmiyor
Türk Bayrağı'na hakaret eden oyuncuya tepkiler dinmiyor
Türkiye'de 'Türkleşmeyin' diye hakaret eden kadın
Türkiye'de 'Türkleşmeyin' diye hakaret eden kadın
Türk düşmanı Yunan yazara kötü haber: Bogaziçili hayranları üzülecek
Türk düşmanı Yunan yazara kötü haber: Bogaziçili hayranları üzülecek
Yunan yazar Atatürk'e hakaret etti, Boğaziçili'ler alkışladı
Yunan yazar Atatürk'e hakaret etti, Boğaziçili'ler alkışladı
Hava limanında görevliye ağır hakaret 
Hava limanında görevliye ağır hakaret 
Müjdat Gezen için mahkemeden beraat kararı 
Müjdat Gezen için mahkemeden beraat kararı 
Son Güncelleme: 16.10.2019 13:24
Anahtar Kelimeler:
AtlasglobalHavalimanı çalışanına Küfür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
94 yıllık Türk Hava Kurumu’na kayyum atandı
94 yıllık Türk Hava Kurumu’na kayyum atandı
Menbiç'te çatışma, 2 askerimiz şehit, 8 askerimiz yaralı 
Menbiç'te çatışma, 2 askerimiz şehit, 8 askerimiz yaralı 
Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı, 2 sivil şehit
Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı, 2 sivil şehit
595 terörist öldürüldü, Amerika çılgına döndü
595 terörist öldürüldü, Amerika çılgına döndü
A Haber muhabirinin palavrasını TRT ortaya çıkardı
A Haber muhabirinin palavrasını TRT ortaya çıkardı
PKK'nın DEAŞ'li katillere 'Katliam' jesti
PKK'nın DEAŞ'li katillere 'Katliam' jesti
Teröristlerin mühimmat ikmalini İHA'lar buldu, anında vuruldu
Teröristlerin mühimmat ikmalini İHA'lar buldu, anında vuruldu
Bordo Bereli'ler ve komandolarımız Münbiç'e ilerliyor
Bordo Bereli'ler ve komandolarımız Münbiç'e ilerliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort